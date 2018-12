Der Mann der Mutter als Triebtäter

Das Werk wurde von einem russischstämmigen Amerikaner zunächst in Frankreich veröffentlicht und allseits gehasst. „Zweifellos das dreckigste Buch, das ich je gelesen habe“, schrieb der Chefredakteur eines englischen Boulevardblatts darüber, und auch Freunde und Verleger äußerten sich überaus negativ über den Roman. Natürlich gehört zur Legende, dass es d a s erfolgreiche Werk des Schriftstellers wurde, der Mega-Hit, der ihm den absoluten Durchbruch bescherte und ihn sogar von seinem akademischen Broterwerb befreite.

Aber worin lag der Skandal? Das Buch wurde zunächst – nun ja – als reine Pornografie wahrgenommen. Es handelt, wieder einmal, von einem reifen Herrn, einem Literaturwissenschaftler, dem es junge Mädchen, für ihn selbst sogenannte „Nymphetten“, angetan haben. Er versucht, seinen Trieb zu überwinden und ist lange erfolgreich damit – bis es ihn im Sommer 1947 erwischt. In Ramsdale, einer neuenglischen Kleinstadt. Dort trifft er auf eine Witwe und ihre zwölfjährige Tochter, deren Namen die Initialen D.H. hat. Der Literaturwissenschaftler nennt sie in seinen Gedanken aber nie mit ihrem wirklichen Namen, sondern gibt ihr einen neuen. Der schließlich ist auch der Titel des Romans.

Es geht also – im Grunde wie in Goethes „Faust“ und dessen kurzzeitiger Liebe zu Gretchen – um reine Pädophilie. Es kommt noch schlimmer: Der Herr heiratet die Mutter von D.H., einfach um dem Mädchen näher sein zu können. Kurz nachdem die Mutter eines Tages in den Tagebüchern des Literaturwissenschaftlers von dessen sexuellen Trieben und Lüsten ihrer Tochter gegenüber liest, wird sie, gerade als sie drei rettende Briefe zum Postkasten bringt, von einem Auto überfahren und stirbt. Der kranke Herr und das schöne Mädchen bleiben allein zurück. Ihrer Sexualität steht nichts mehr im Weg. Bei einem unvergleichlichen Roadtrip quer durch die Vereinigten Staaten wird das Spannungsverhältnis zwischen ihnen immer unerträglicher. Eines Tages flieht D.H., die immer anders genannt wird. Die Geschichte geht am Ende – natürlich – schlecht aus. Wie heißt sie? dms

