Der Marathon-Mann tobt durch die Arena

Herbert Grönemeyer geht über die ganz lange Distanz. Als er sich nach 100 Minuten zum ersten Mal von seinem Publikum verabschiedet, sind viele Hits noch gar nicht gespielt. Deshalb wird der Kumpel aus Bochum noch drei weitere Male auf die Bühne kommen, insgesamt eine Stunde lang Zugaben geben. Nicht nur das: Grönemeyer betreibt während des knapp dreistündigen Konzerts Ausdauersport, wetzt von links nach rechts und nach vorne auf einen Steg, der ins Publikum führt. Da kommen Kilometer zusammen. Keine Frage: Grönemeyer hat einen Riesenspaß an diesem Abend in der Commerzbank-Arena in Frankfurt. Nach seinem Ruhrpott-„Heimspiel“ auf Schalke zwei Abende zuvor wirkt er aufrichtig ergriffen, wie ihn die 39 000 Fans aller Altersschichten in Frankfurt feiern. „Ihr seid extremst lässig. Ihr habt sowas Leichtes“, freut er sich.

Es ist die Authentizität, die Grönemeyer zum Typen macht. Und es ist diese sehr eigene Weise seines Gesangs. Phasenweise bellt er die Textzeilen regelrecht ins Mikrofon. Was kein Problem ist: Die neunköpfige Band mit Keyboarder Alfred Kritzer aus Mannheim, Gitarrist Stephan Zobeley aus Eppelheim, Schlagzeuger Armin Rühl aus Rettingheim und dem Wahl-Heidelberger Bassisten Norbert Hamm, bietet ihm gesanglich wie instrumental ein exzellentes Fundament. Dabei kann Grönemeyer durchaus singen. Dass er seine Stimme fein modulieren und ins Falsett gleiten kann, beweist er mehr als einmal.

Das neue Album „Tumult“ nimmt einen breiten Raum ein. Immerhin neun der 13 Titel verpackt der Sänger in den knapp drei Stunden, darunter auch den Song „Fall der Fälle“. Da zeigt Grönemeyer klare Kante: „Keinen Millimeter nach rechts“ wettert er gegen Rassismus und Fremdenhass. Dafür feiern ihn Zehntausende frenetisch. Damit aber auch der Spaß nicht kurz kommt, gibt’s dazwischen die großen Hits. „Männer“, „Was soll das“ und „Vollmond“ reicht er am Stück und ohne Pause, letzteres angereichert mit einem feinen Gitarrensolo von Stephan Zobeley.

Nicht nur wegen der Länge des Konzerts und seiner gelungenen Dynamik: Grönemeyer ist auf der Höhe der Zeit, ein Künstler, der was zu sagen hat und einer der ganz wenigen deutschen Rockstars.

© Mannheimer Morgen, Mittwoch, 11.09.2019