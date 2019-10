Der mit dem Licht spricht

Ergreifender Moment: Sebastiao Salgado mit seiner Frau Lelia Wanick. © dpa

„Kann Fotografieren ein Akt des Friedens sein?“ Diese Frage stellt der Regisseur Wim Wenders zu Beginn seiner Laudatio in der Frankfurter Paulskirche. Es ist die Laudatio auf Sebastião Salgado, der kurz darauf – als erster Fotograf überhaupt – den Friedenspreis des Deutschen Buchhandels entgegennimmt. „Meine Sprache ist das Licht“, sagt Salgado in seiner emotionalen Dankesrede. Denn seine Mission sei, „Licht auf Ungerechtigkeit zu werfen“.

Mit Salgado wurde am Sonntag ein Künstler ausgezeichnet, „der mit seinen Fotografien soziale Gerechtigkeit und Frieden fordert und der weltweit geführten Debatte um Natur- und Klimaschutz Dringlichkeit verleiht“, hieß es in der Begründung der Stiftung. Seine konsequent in Schwarz-Weiß gehaltenen Bilder zeigten durch Kriege oder Klimakatastrophen entwurzelte Menschen. „Und er macht die geschändete Erde ebenso sichtbar wie ihre fragile Schönheit.“

Unterdessen endete die größte Buchmesse der Welt erneut mit einem Plus beim Lesepublikum und bei den Fachbesuchern. Kurz vor Schließung der Tore hofften die Organisatoren, in diesem Jahr die Marke von 300 000 Besuchern zu schaffen. Nach den letzten Prognosen wurde bei den Fachbesuchern ein Plus von 1,8 Prozent und am Publikumswochenende sogar ein Zuwachs von acht Prozent verzeichnet. 2018 waren an den fünf Tagen etwa 285 000 Besucher gekommen. dpa

© Mannheimer Morgen, Montag, 21.10.2019