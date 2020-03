Der Moment als Erlebnis

Streng genommen bestellen Germanistik-Studentinnen der Universität Mannheim an diesem Abend in der Alten Feuerwache, was die Literaturkritik kaum je so mutig zum Ausdruck brachte. Denn direkt vor seinem Auftritt bei Lesen.Hören attestieren sie den Texten des Schweizer Literaten Arno Camenisch nicht nur idyllische Handlungsarmut ohne Initiationsmomente, Ortswechsel oder jede Dynamik, sondern obendrein den Hang zum Eindimensionalen samt hemdsärmeliger Charakterschilderungen. Dass sich diese anfänglich irritierende Kargheit als „nüchterne Unaufgeregtheit“ für den geneigten Camenisch-Leser bald schon zur imponierenden Faszination wandele, lassen die Germanistinnen auch nicht außen vor – und machen die Bühne damit frei für eine Lesung, die den Moment zum Erlebnis erhebt.

Niedergang einer Schule

Im Vordergrund steht da fast schon weniger Camenischs aktueller 100-Seiter „Herr Anselm“, der den Niedergang einer Schule samt ihres Hausmeisters im Graubündner Land in Worte setzt. Vielmehr besticht die Atmosphäre, die der 42-Jährige den voll besetzten Reihen beschert. Von Musiker Roman Nowka an der Gitarre begleitet, bleibt das Label „Literatur als Rockkonzert“ keine reine Plakette, sondern Ausdruck einer Performance, in der Sätze wie dieser fast schon Song-Charakter haben: „Wenn die Angelika ihren Apfelschäler dreht, heißt das nie etwas Gutes.“ Was nicht weniger heißt, als dass Camenischs Sätze mit skurriler Verve zwischen humorvoll und haarsträubend ein Netz aus Anekdoten weben, das Bestand hat und vom Publikum gefeiert wird. mer

