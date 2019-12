Der Nachname muss genügen

Es gibt Schriftsteller, von denen man sagt, sie hätten im Grunde zeitlebens nur an einem einzigen großen Buch geschrieben. Das erklärt sich auch daraus, dass ihre einzelnen Veröffentlichungen beharrlich denselben Themenkreis, dieselben typischen Figuren umkreisen. Immer aber steht am Beginn ein einzelnes Werk, das sozusagen den folgenden literarischen Reigen eröffnet und die entsprechenden Zeichen setzt.

Solch ein Buch ist heute gesucht; es war das Romandebüt eines Schriftstellers, der in der Region geboren und aufgewachsen ist, als Journalist bei Tageszeitungen begonnen hat und später als freier Schriftsteller in Frankfurt lebte. Mit den zwei folgenden Büchern ist es später zu einer Trilogie zusammengefasst worden, die dann ebenfalls so hieß wie das Debüt. Schon mit dem ersten Buch hatte der Autor zudem sein Format gefunden.

Er habe einmal, als er einen neuen Roman anfing, gedacht, dieser könnte länger werden, so hat er uns einmal erzählt. Aber am Ende waren es im Druck dann doch die gewohnten ungefähr 180 Seiten. Der Titel des ersten Romans besteht aus nur einem Wort, das auch der Name der Hauptfigur ist, ein Nachname übrigens, den Vornamen der Person erfährt man nicht.

Schon diese erste Hauptfigur ist ein Einzelgänger, der mehr oder weniger beziehungslos lebt. Er arbeitet, weil es „unabänderlich war“, wie es am Beginn des Buches heißt. Spätere Figuren des Autors sind aber mehr aus der Zeit gefallen, der erste Charakter ist dagegen noch in ein klarer konturiertes Umfeld eingebettet. Der Geist der Zeit, der 1970er Jahre, umweht das Werk jedenfalls in Maßen, ein sozialkritischer Ansatz, der von der Idee beseelt ist, zu einer menschenwürdigeren Gesellschaft und Arbeitswelt etwas beizutragen.

Testgeher für Luxusschuhe

Später im Werk kann eine Figur auch etwa Testgeher für Luxusschuhe sein oder Apokalypse-Experte, der erste Charakter arbeitet viel konventioneller in einer Spedition. Er will vor allem eines sein: für sich; das wollen spätere Figuren entsprechend ebenfalls. Eher ein Außenseiter des Literaturbetriebs blieb dann auch ihr eigenwilliger Autor. tog

