„Der Panther“ tanzt Tango

Man sieht ihn vor sich über die Bühne schleichen, mit leerem Blick und gebrochener Seele: „Der Panther“ ist eines der bekanntesten Gedichte Rainer Maria Rilkes (1875-1926). Schauspieler Ralf Bauer gibt den Versen auf der Bühne des Mannheimer Capitols eine Intensität, die es bis in die letzte Sitzreihe knistern lässt. Tango-Rhythmen und ein Akkordeon begleiten den weltbekannten Text. Bei seinem Gastspiel hat das Rilke Projekt Lyrik-Fans aller Altersgruppen gut zwei Stunden lang begeistert. Die bundesweite Premiere ist mit frenetischem Applaus gefeiert worden. Neben Bauer interpretierten Schauspielkollegin Nina Hoger sowie Musiker Edo Zanki die Verse von Lyrik-Großmeister Rainer Maria Rilke: singend und rezitierend, begleitet von Livemusik einer vierköpfigen Band.

Richard Schönherz und Angelica Fleer haben das Rilke Projekt gegründet. Gedichte des 1875 in Prag geborenen und 1926 in der Schweiz verstorbenen Autors zu vertonen, soll dem Zuhörer ein „sinnliches Erlebnis“ der berühmten und klugen Gedanken bieten. 2001 kam das erste Album heraus. Das aktuelle, fünfte trägt den Titel „Wunderweiße Nächte“. Renommierte Schauspieler und Musiker wie Heino Ferch, Udo Lindenberg, Sir Peter Ustinov und viele mehr haben bereits auf der Bühne Verse zitiert.

Liebesverse instrumental begleitet

Musik und Lyrik sind keine neue Verbindung, sondern eine sehr alte Liaison: Schon die Herzensbotschaften der Minnesänger wurden schließlich gesungen und auf Saiteninstrument begleitet überbracht.

Dass Gedichte jahrzehntelang als trockene Wortkunstwerke Schüler quälten, ist längst Geschichte. Die ersten zwei Jahrzehnte des 21. Jahrhunderts – also jetzt – wird man später einmal als „Blütezeit der deutschsprachigen Lyrik“ bestaunen. Davon ist jedenfalls der Germanist Christian Metz („Poetisch Denken. Die Lyrik der Gegenwart“, S. Fischer, 2018) überzeugt. Lyrik ist jung wie nie, das zeigen auch viele studentische Gesichter in den roten Polsterstuhlreihen des Mannheimer Capitol.

Ob Poetry Slam oder Literatur-Barcamp (eine Form von Workshop ohne vorgegebenes Programm): Sich knapp und überlegt-formuliert zu äußern, scheint in der immer schneller lebenden Welt einen Gegenpol zu bilden. Die Kürze, die Möglichkeit, vieldeutige Botschaften in sehr überschaubarer Zeit aufnehmen zu können, spielt sicher ebenfalls eine große Rolle beim Boom der Lyrik als inszenierte Kunst. Für einen Roman haben vielleicht immer weniger Menschen Zeit; ein Gedicht zwischendurch geht immer. Die Unesco City of Literature Heidelberg nutzt das raffiniert aus – und schickt derzeit Verse von Heidelberger Autoren, an den Fenstern der Straßenbahnen fixiert, mit dem Publikum durch die Stadt. Im Capitol-Publikum indes sitzt wohl niemand, der noch nie ein Gedicht gelesen hat. Eher viele, denen Rilke einiges sagt.

„Wunderweiße Nächte“ widmet sich der Naturschilderung Rilkes. In einer Collage aus Briefpassagen, Texten und Gedichten beschreibt Rilke Stürme, Herbst und Winter, Bäume und Tiere. „Verse sind nicht Gefühle“, klärt der Autor auf, „sondern Erfahrung“: Wer nicht ein gehöriges Stück Leben hinter sich gebracht und vieles wahrgenommen habe, könne keine wirklich großen Verse schreiben. „Ich lebe mein Leben“, „So singt die Welt“, oder „Alles ist eins“ ziehen in Bann, dank der dazwischengeschalteten und nicht nur untermalenden Musik kann sich der Zuhörer aber auch kurz entspannen, bevor ihn die nächsten Zeilen fesseln.

Hoger rezitiert mit Theaterpräsenz

Kurz und flüchtig jedenfalls ist der Abend mit dem Rilke Projekt nicht. Ganz im Gegenteil: Er wirkt nach. Ein paar leichte Längen im zweiten Teil könnten trotzdem gekürzt werden – das Programm würde dadurch noch mehr Kraft und Intensität gewinnen. Hoger, ganz Theaterprofi, rezitiert weitgehend frei und klar. Bei Bauer, der vom Blatt liest, ist nicht jede Zeile, besonders am Anfang, zu verstehen. Doch beide sorgen, wie Soul-Profi Edo Zanki, für einen unvergesslichen Abend mit scheinbar zeitlosen Texten.

