von Wiebke Hartmann

Als ich eines Morgens aus dem Fenster schaute, um zu sehen, ob oben am Berg vielleicht Elche vorbei ziehen, stand auf halber Höhe des Hangs ein Riese, etwa dreimal so groß wie ich. Zunächst glaubte ich, mein Gehirn sei noch nicht recht wach und wollte mir einen Streich spielen. Für einen Elch war er zu groß, obzwar die Ohren denen eines Elches ähneln mochten. Sein Blick schien über das Dach meines Hauses ins Weite gerichtet, vielleicht über den Berg auf der anderen Talseite hinweg? Er wirkte etwas hilflos und starr.

Ich konnte schlecht so tun, als gäbe es ihn nicht. Nachdem ich ihn eine Weile betrachtet und er seine Haltung nicht verändert hatte, öffnete ich das Fenster und rief ihm einen „Guten Morgen“ zu. Verstand er Deutsch? Ich befand mich in meinem Sommerhaus in Schweden.

Sein Kopf senkte sich, und er sah mich an. Deutlich und höflich antwortete er auf Deutsch: „Guten Morgen“. Sofort spürte ich landsmännische Solidarität mit ihm.

„Darf ich Ihnen einen Kaffee anbieten“, fragte ich höflich.

„Oh ja, gerne. Und wenn Sie vielleicht auch eine Kleinigkeit zu essen hätten, ich bin sehr hungrig.“ Was nennt er eine Kleinigkeit zum Essen, überlegte ich.

Ganze Packung Schinken als Brotbelag

„Aber natürlich. Kommen Sie!“ Gott sei Dank hatte ich Vorräte. Wo kam er her? Wohl kaum aus dem Riesengebirge …

Ich warf die Kaffeemaschine an und ging ihm entgegen. „Elsa, heiße ich.“ Ich reichte ihm meine Hand hinauf.

„Gustav, sehr angenehm.“ Sich hinunterbeugend berührte er meine Finger.

„Vielleicht setzen Sie sich hier auf diesen Felsbrocken“, schlug ich vor. Er passte ja nicht ins Haus. Das Wetter war herbstlich, aber noch nicht sehr kalt.

„Ich bringe Ihnen gleich etwas.“

„Sehr freundlich“, antwortete er.

„Ich hoffe, mein Erscheinen hat Sie nicht erschreckt.“

„Oh nein, nur etwas verwundert.“

Wenig später servierte ich ihm einen Liter Kaffee, einen Laib Brot mit etwa einem halben Pfund Butter, belegt mit einer ganzen Schinkenpackung. Fasziniert schaute ich zu, wie alles in seinem Mund verschwand.

„Wie kommt es, dass Sie Gustav heißen?“

„Hab ich das gesagt? Der Name kam mir irgendwie in den Sinn. Kennen Sie einen Gustav?“

„Ja, mein Großvater hieß so, und heute früh habe ich von ihm geträumt.“

„Das muss es sein. Sie müssen verstehen, dass ich schon lange, bevor Sie mich bemerkten, von Ihnen wusste. Nicht nur von Ihrer Gegenwart im Haus, auch Ihre Gedanken kann ich in gewisser Form lesen, oder eher spüren. Anscheinend auch Ihre Träume. Nicht alles. Es ist eher wie so ein Nebel, einzelne Worte tauchen daraus auf, die ich verstehe. Sonst könnte ich ja auch Ihre Sprache nicht sprechen. Der Name Gustav muss bei mir irgendwie hängengeblieben sein. Vielleicht weil ich spürte, dass Sie liebevoll an diesen Großvater dachten?“

Verwundert schaute ich ihn an. Kam er von einem anderen Planeten, wenn er über solche Fähigkeiten verfügte?

In diesem Moment hörte ich ein Auto. Mein einziger Nachbar war auf seinem morgendlichen Weg zur Arbeit. Die Leute hier sind neugierig. Er würde, auch wenn er dabei den Kopf verrenken musste, zu meinem Haus hinauf schauen, ich könnte ja Besuch über Nacht gehabt haben. Der Wagen machte eine Vollbremsung, um dann mit überhöhter Geschwindigkeit davon zu brausen. Ich seufzte. Gustav schaute fragend.

Verwundert wirkende Elsa beim Frühstück

„Er wird das Dorf alarmieren. Und die Polizei vermutlich.“

„Wen? Warum? Ich verstehe nicht …“

„Ob das gut geht …“, murmelte ich. „Sie sollten verschwinden. Verstecken Sie sich oben im Wald, wo Sie herkamen. Ich werde so tun, als habe der Nachbar eine Fata Morgana gesehen.“

Verwirrt blickte Gustav mich an, trank seinen Kaffee aus und erhob sich folgsam.

„Sputen Sie sich“, rief ich. „Ich werde nachkommen, wenn die Luft rein ist.“

Noch während ich die Frühstücksreste wegräumte, hörte ich wieder Motorbrummen. Ich kochte mir einen neuen Kaffee. Als es kurze Zeit später heftig klingelte und klopfte, konnten die drei Männer, die ins Haus stürzten, nur einen gedeckten Küchentisch und eine verwundert wirkende Elsa im Nachthemd vorfinden, die zu den atemlosen Fragen des Nachbarn große Augen machte und erwiderte, sie hätte beim Aufwachen einen großen Elch draußen gesehen, sonst nichts.

„Aber es war ein Riese“, rief der Nachbar. „Und du warst bei ihm, ich hab dich doch gesehen! Im Nachthemd!“

„Stimmt“, gab ich zu, „ich hab’ die Zeitung geholt und den Elch dabei verscheucht.“

Die zwei Polizisten grinsten breit, im nächsten Moment betrachteten sie misstrauisch den Nachbarn.

„Ich glaube, wir machen mal einen Alkoholtest“, sagte der eine.

„Dann wollen wir mal wieder“, sagte der andere zu mir. „Entschuldigen Sie die frühe Störung.“

„Ich bin hier fremd, das ist richtig.“

„Macht nichts“, sagte ich und begleitete sie zur Tür. Draußen durfte der arme Nachbar ins Röhrchen blasen. Da er aber nichts getrunken hatte, konnte er weiterfahren. Zu meiner Erleichterung entfernten sich beide Autos bald.

Hinter der Bergkuppe befand sich ein Stück Wald mit hohen alten Bäumen, wie es sie sonst nirgendwo mehr im Umkreis gibt. Dort fand ich meinen Riesen auf einer Baumwurzel sitzend.

„Sie sind weg“, erklärte ich. Er nickte.

„Wo kommen Sie eigentlich her?“

„Ich weiß nicht …“

„Vielleicht von einem anderen Planeten?“, versuchte ich, ihm auf die Sprünge zu helfen.

„Ich weiß nicht recht, was ein anderer Planet ist … Aber ich bin hier fremd, das ist richtig.“ Er machte ein nachdenkliches Gesicht.

„Hat Sie ein Unfall hierher verschlagen? Gibt es für Sie eine Möglichkeit, wieder nach Hause zu gelangen?“

„Nach Hause?“

„Sucht man Sie vielleicht? Wird jemand Sie wieder abholen?“

Schon sah ich ein unbekanntes Flugobjekt sanft auf meinem Rasen landen und einen Gustav-Riesen winkend einsteigen und samt Raumschiff in der Luft verschwinden.

„Muss ich denn von hier fort?“

Beinahe hätte ich gesagt: „Was wollen Sie denn hier? Das hier ist sicherlich nicht die beste aller Welten.“

Hatte er überhaupt Herz und Nieren?

Ich fürchtete einen Medienrummel in meinem stillen, friedlichen Wald, sollte man ihn entdecken. Politiker würden ihn interviewen, der Geheimdienst würde ihn verhören, Wissenschaftler ihn von Kopf bis Fuß auf Herz und Nieren untersuchen. Hatte er überhaupt Herz und Nieren? Abgesehen von seiner Größe war seine Figur durchaus menschlich. Vielleicht passte sich sein Äußeres automatisch den Wesen an, in deren Umgebung er sich befand, dachte ich. Würde er auf einem Planeten mit lauter Schnecken wie eine Schnecke aussehen?

„Sehen Sie immer so aus wie jetzt?“

„Wie meinen Sie?“

„Na ja, Ihre Figur. Sie ist menschlich, nur zu groß“, erklärte ich. „Und alles, was andersartig als sie selbst erscheint, ist den Leuten hier unheimlich.“

Verunsichert blickte er an sich herunter. „Meine Größe ließe sich ändern …“

„Können Sie zaubern?“

„Zaubern?“ Er fummelte an seiner Brust herum, während er mich gleichzeitig durchdringend anblickte. Mir wurde unheimlich. Schon war er geschrumpft. Erschrocken beugte ich mich zu ihm herunter.

Globus mit Grenzen und Stacheldrähten

„Das ist zu viel“, rief ich. Im nächsten Moment wuchs er wieder. Es endete ungefähr in meiner Körpergröße. Zu klein für einen Mann, fand ich, aber hielt den Mund, um ihn nicht zu verwirren. Wenn er nun bei Käfergröße gelandet wäre? Und das nicht mehr hätte ändern können?

„Ist das besser?“, fragte er.

Er sah jetzt wirklich wie Opa Gustav aus. Alle Probleme wären damit nicht gelöst, ging mir durch den Kopf. Vermutlich besaß er weder Pass noch Personennummer, die man in Schweden brauchte. Früher oder später würde er irgendwo in eine Kontrolle geraten, wie die armen Flüchtlinge, die sich illegal im Land aufhielten und die dann abgeschoben wurden. Aber wohin sollte man ihn abschieben?

„Oh ja, viel besser“, sagte ich. Er wusste ja nichts von diesem Wahnsinn unter den Erdenbewohnern, die ihren Globus mit Grenzen und Stacheldrähten durchzogen hatten. Als ob Gott persönlich Eigentumsrechte an der Erde verteilt hätte. Wie musste das einem Besucher von einem anderen Planeten vorkommen? Ich war mir jetzt sicher, dass er von einem anderen Stern stammte. Natürlich könnte er zunächst bei mir im Haus Unterschlupf finden. Aber mein Haus ist klein. Und was dann? Die Leute würden sich das Maul zerreißen. Die Flüchtlingsinitiative im Städtchen müsste Erfahrung mit Gestrandeten wie ihm haben, fiel mir ein. Wenngleich Flüchtlinge vermutlich nicht so unwissend über hiesige Gepflogenheiten waren wie Gustav, der aus dem Weltall kam.

Wink zum Abschied mit einer Hand

Immerhin beherrschte er schon die Sprache. Er könnte an einem der Kurse teilnehmen. Und würde mit den Anderen vermutlich Arabisch, Kurdisch, Somalisch, was auch immer reden können. Das wäre allerdings auffällig. Man müsste ihn bitten, es zu unterlassen …

„Ich glaube, ich gehe lieber zurück in den Wald“, sagte er plötzlich.

„Wie?“

„Es wäre wohl besser“, beharrte Gustav. „Danke fürs Essen.“

„Aber …“

Er hatte meine Gedanken gelesen. Schon wandte er sich um und stapfte davon. Mit einer Hand winkte er zum Abschied. Ohne zu versuchen, ihn aufzuhalten, wenngleich mit schlechtem Gewissen, schaute ich ihm hinterher, während er immer kleiner wurde.

Die Sonne schien mir direkt ins Gesicht, als ich aufwachte, weil draußen ein Auto vorbeifuhr. Vermutlich der Nachbar auf dem Weg zur Arbeit. Während ich mir einen Kaffee kochte, überlegte ich, ob ich das alles geträumt hatte. Oder nicht?

