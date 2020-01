Wer Stephan Szász, den Schauspieler des aktuellen Götz von Berlichingen bereits im Vorfeld in kleinem Rahmen sehen möchte, hat dazu am Samstag, 1. Februar, um 19 Uhr im Gewölbe der Götzenburg die Gelegenheit. Stephan Szász kommt mit dem Gastspiel „Der seltsame Fall des Dr. Jekyll und Mr. Hyde“ nach Jagsthausen und gibt einen Vorgeschmack auf den Sommer.

Dabei zeigt er seine schauspielerische Wandlungsfähigkeit anhand dieser beiden gegensätzlichen Charaktere. Der eigentlich gutherzige Dr. Jekyll stellt in seinem Labor einen Trank her, welcher ihm helfen soll, seine gute Seite von der bösen zu trennen.

Durch die Einnahme des Trankes kommt seine boshafte Seite zum Vorschein. Anfangs scheint Dr. Jekyll es noch zu genießen, dessen Boshaftigkeit ausleben zu können. Jedoch entwickelt die Wirkung des Trankes schnell ungeahnte Formen.

Szász absolvierte ein Studium des Schauspiels und der Musik in Hannover, wurde bereits kurz nach dessen Beendigung zum Schauspieler des Jahres sowie zum besten Nachwuchsschauspieler gekürt. Es folgten Engagements unter anderem am Nationaltheater Mannheim, Theater Bremen und Schaubühne Berlin. Er war bereits zum Beispiel in „Faust“, „Ödipus“, „Jedermann“, „Don Carlos“, „Was ihr Wollt“ und der „Dreigroschenoper“ in Hauptrollen zu sehen. Seit 2000 steht Szász zudem regelmäßig vor der Kamera. Neben seinen zahlreichen Engagements an Theatern und im Film sowie Lesungen unterrichtet er an verschiedenen Schauspielschulen.

Musikalisch begleitet wird Stephan Szász vom Gitarristen Jo Ambros. Der Gewinner des Landesjazzpreises Baden-Württemberg hat bereits unter anderem mit Helen Schneider, Yusuf Islam, vielen noch unter dem Namen Cat Stevens bekannt, sowie Max Raabe und dessen Palastorchester zusammen gearbeitet. Sowohl Ambros als auch Szász haben zudem Erfahrungen im Hörspiel.

Karten für alle Stücke im Burghof und Gewölbe können über das Internet www.burgfestspiele-jagsthausen.de, per E-Mail burgfestspiele@jagsthausen.de, per Fax 07943/ 912440, per Telefon 07943/912345 oder persönlich im TicketCenter bestellt werden.

© Fränkische Nachrichten, Montag, 13.01.2020