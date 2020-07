Der Snowden von Corona

Liebes Corona-Tagebuch,

liebe Leserinnen und Leser,

Sigmar Gabriel dominiert seit gestern wieder einmal unerfreulich die Nachrichten. Ende März 2020 lässt er sich einen Beratervertrag von Tönnies geben. 10 000 Euro im Monat und ein vierstelliges Honorar für einen Reisetag. Im Vertrag heißt es: „Er wird seine weiten Kontakte für die Tönnies Gruppe zur Verfügung stellen und aktiv Projekte begleiten.“ Die SPD-Vorsitzenden kritisieren ihn bereits.

Inzwischen hat er seine Tätigkeit für Tönnies beendet. Doch der Schaden für das Ansehen des Politikers ist bereits da, das Bedauerliche daran: Gabriels Käuflichkeit schadet dem Ansehen der Politik an sich. Es ist die Art Vorteilnahme, die Politikverdrossenheit auslöst, das Geraune über „die da oben“. Die Tönnies GmbH demaskiert sich weiter, obwohl man schon nach den letzten Fällen dachte, dahinter sei nichts mehr zu verlieren: Nicht nur beutet man schamlos osteuropäische Mitarbeitende aus, lässt Arbeitsbedingungen zu, in denen die Menschen sich massenhaft infizieren, nein! Man kauft sich einen alten Sozialdemokraten, um sich seine Kontakte zu sichern.

Aus Frust und Enttäuschung möchte ich heute an einen Mann erinnern, der mich in 2020 schwer beeindruckt hat und dessen Name wir alle so gut kennen sollten wie den von Edward Snowden: Li Wenliang. Er ist der Edward Snowden der Corona-Pandemie, er warnte schon am 30. Dezember in einem Online-Chat vor den auffällig häufigen Erkrankungen rund um den Fischmarkt in Wuhan. Die chinesische Regierung belangte ihn zunächst strafrechtlich, er wurde diszipliniert. Erst nach Bekanntwerden der tatsächlichen Ereignisse und der Übertragbarkeit von Mensch zu Menschen erhielt er eine Entschuldigung.

Li Wenliang selbst erkrankte auch an Corona, starb mit 34 Jahren, hinterließ ein Kind und eine schwangere Frau. Hätte die Welt schon Anfang Januar auf ihn gehört, wäre ihr vielleicht eine Pandemie erspart geblieben.

Was haben diese beiden Dinge miteinander zu tun? Vordergründing natürlich nichts. Doch ich habe eine Gewohnheit, die mir in solch wütenden Momenten gut tut: Wann immer mich Menschen oder Geschichten enttäuschen und ich mich schnell im schlichten Narrativ von der egoistischen Welt verlieren könnte, erinnere ich mich an eine Geschichte, die zeigt, dass es auch das Gegenteil gibt: Menschen, die für ihre Werte einstehen, die selbst in repressiven Regimen nicht davor zurückscheuen, für die Wahrheit zu kämpfen oder die Gesundheit anderer. Im Vergleich dazu ist das Verhalten eines Sigmar Gabriel nur noch mickrig eigennützig. Vielleicht sollte man sich lieber den Namen von Li Wenliang merken und von dessen Charakterstärke erzählen. Bleiben Sie gesund!

Jagoda Marinic

