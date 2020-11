Der steinige Weg zur Gleichberechtigung

Das ist alles noch gar nicht so lange her: 1958 konnten Frauen in Deutschland erstmals ein Konto ohne Zustimmung ihres Ehemannes eröffnen. Bis 1977 durften sie nur dann berufstätig sein, wenn das mit ihren „Pflichten in Ehe und Familie vereinbar“ war.

Und 1989 – gerade mal 30 Jahre her – sollte es für die siegreiche deutsche Frauenmannschaft bei der Fußball-Europameisterschaft vom DFB als Belohnung ein Porzellan-Service geben, immerhin 41-teilig, blau-weiß und mit bunten Blümchen. Zum Vergleich: Die Spieler der Männermannschaft erhielten ein Jahr später für den WM-Titel jeweils 125 000 Mark.

Einst Pionierin, dann Grande Dame

Silvia Neid aus Walldürn hat gerade den letzten Punkt aktiv miterlebt.

Sie war Spielerin der EM-Elf, nachdem sie schon als Jugendliche allen Widrigkeiten und Spötteleien zum Trotz den Weg über den SV Schlierstadt und den SC Klinge Seckach zum TSV Siegen und in die Nationalmannschaft gegangen war, eine der prägenden Gestalten des Frauenfußballs wurde und schließlich als Bundestrainerin die deutsche Frauenmannschaft zu olympischem Gold (2016) führte.

Von der Pionierin zur Grande Dame des deutschen Frauenfußballs, so fasst Maria Gehrig in ihrem Buch „Mutige Frauen ihrer Zeit“ den steinigen Weg der Walldürner Vorzeige-Fußballerin zusammen.

20 Lebenswege

Das Porträt des „ersten Medienstars im Frauenfußball“ ist der abschließende Abschnitt in dem „biographischen Streifzug durch sechs Jahrhunderte“, in dem die Journalistin Maria Gehrig (mit der Unterstützung von Konrad Exner, Dorothee Roos und Sabine Braun, die jeweils einen Beitrag beisteuerten) 20 Lebenswege von Frauen mit Bezug zum Neckar-Odenwald-Kreis nachzeichnet, die mit den Widrigkeiten ihrer Zeiten zu kämpfen hatten und ihren eigenen Weg teilweise – nein: meist – konträr zu den gesellschaftlichen Erwartungen beschritten.

Einleitende und einordnende Worte zu den fünf Epochen, in die das Werk gegliedert ist, steuerte Kreisarchivar Alexander Rantasa bei.

Frauen kommen in der Geschichtsschreibung häufig nur am Rande vor – quasi als Anhängsel von bedeutenderen Männern.

Zu Unrecht, wie der gerade erschienenen Band, die Nummer 8 der Reihe „Beiträge zur Geschichte des Neckar-Odenwald-Kreises“, zeigt. Mit Maria Gehrig haben die 20 dargestellten Frauen (es hätte weit mehr außergewöhnliche weibliche Lebensbeschreibungen gegeben, als zwischen die zwei Einbanddeckel des auch buchtechnisch hervorragend gemachten Bandes passen) eine kompetente und einfühlsame Biographin gefunden.

Hohe Sensibilität

Die langjährige Redakteurin der Fränkischen Nachrichten hatte sich in ihrer aktiven Zeit, aber auch danach, immer wieder mit viel Sensibilität der sogenannten Frauenthemen angenommen.

Die Vertrautheit damit kommt auch in den Abschnitten des gerade erschienenen Buchs zum Ausdruck.

Maria Gehrig spannt in ihren Lebensbeschreibungen einen weiten Bogen: vom ausgehenden Mittelalter (Pfalzgräfin Johanna, der Frau von Otto I. von Pfalz-Mosbach) bis zur Gegenwart mit der Buchener Künstlerin Gertrude Reum, der Seckacher Generaloberin der „Gengenbacher Schwestern“, Schwester Gebharda, der Schriftstellerin Fanny Morweiser und der Fußballerin Silvia Neid.

Prominente Namen

Von der sozial hochstehenden Kurfürstin Amalia (die ihren Witwensitz in Lohrbach mit Glanz erfüllte) bis zu den Frauen der vermeintlichen Unterschicht: der Tagelöhnertochter Katharina Hinkel aus Neckargerach, der Mutter des ersten deutschen Reichspräsidenten Friedrich Ebert, oder der aus dem Kleinbürgertum stammenden Maria Bernauer aus Asbach, der Mutter des von den Nazis umgebrachten Jesuitenpaters Alfred Delp.

Von den auch heute noch prominenten Namen Victoire von Leiningen (Mutter der englischen Königin Victoria) oder Juliana von Stockhausen (Schriftstellerin und Schlossherrin in Eberstadt) bis zu den kaum bekannten wie Susanna Stern aus Eberstadt (die ihren Widerstand gegen den Nazi-Terror mit dem Leben bezahlte) oder Ilse Pusch aus Neckarelz (die, mit ihrer Familie, versuchte, für die Häftlinge im dortigen KZ ein Stück Normalität und Menschlichkeit zu bringen).

Eigenen Weg durchgesetzt

Allen Porträtierten ist gemeinsam, dass sie sich gegen alle Widerstände mit ihrem eigenen Lebensentwurf durchsetzten.

Wie Augusta Bender: Das Bauernmädchen aus Oberschefflenz mit seinem wachen Verstand, das sich von der Enge des Lebens in ihrem Heimatort erdrückt fühlt, nahm nach der Schulzeit das Leben in ihre eigene Hand.

Sie entschied sich für ein Leben ohne Mann, holte die höhere Schulbildung nach, wurde Telefonistin, Lehrerin, Gouvernante in London, begleitete ausländische Familien auf ihren Reisen durch Deutschland, wechselte in die USA, wo sie erste Erfolge als Schriftstellerin hatte, kehrte zurück und erlitt finanzielle Rückschläge.

Per Schiff nach Nordamerika

Immer wieder fuhr sie per Schiff nach Nordamerika, wo sie sich (auch finanziell) erholte. Mit dem Roman „Die Reiterkäthe“ hatte sie schließlich Erfolg, ließ sich als freie Schriftstellerin in Eberbach nieder.

Ihr wissenschaftliches Hauptwerk wurden die „Oberschefflenzer Volkslieder und volkstümlichen Gesänge“, für deren Veröffentlichung sie von der badischen Großherzogin Unterstützung erhielt. Augusta Benders Streben nach Unabhängigkeit endete nicht glücklich: Verarmt starb sie 1924 im Mosbacher Altenheim. Aber: „Sie hat im Schreiben Heimat gefunden.“

Viel Einfühlungsvermögen

Es können nicht alle Biographien hier angeführt werden. Nur so viel: Maria Gehrig hat sie alle mit viel Einfühlungsvermögen gestaltet, hat auch die persönlichen Besonderheiten herausgearbeitet. Und der Leser sollte sich nach Lektüre des schönen Buches nicht zufrieden über das Erreichte zurücklehnen.

Auf dem Weg zur Gleichberechtigung der Frauen bleibt immer noch einiges zu tun – siehe die augenblickliche Initiative zur Einführung einer Quote bei der Besetzung von Vorstandsämtern in Großkonzernen.

© Fränkische Nachrichten, Samstag, 28.11.2020