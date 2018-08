Der Stotterer und seine Helfer

Ursprünglich als Theaterstück konzipiert, wurde „The King’s Speach“ 2011 als mit vier Oscars ausgezeichneter Film bekannt. Als Schauspiel wird das gleichnamige Werk bei den Sommerfestspielen Dinkelsbühl vorgestellt. Im Mittelpunkt steht Prinz Albert, Herzog von York, der 1936, nach der Abdankung seines älteren Bruders Eduard VIII., als Georg VI, den englischen Königsthron bestiegen und das Handicap hatte, zu stottern. Davon befreite ihn der aus Australien stammende Sprachtherapeut Lionel Logue. Das ist die Geschichte des Theaterstücks von David Seidler, der bis zu seinem 16. Lebensjahr selbst stotterte.

Man wird Zeuge der Entwicklung des stotternden Königs wider Willen, der auf den Thron kam, weil sein Bruder auf ihn zugunsten der Liebe zu der zweimal geschiedenen Wallis Simpson verzichtete, zu dem von seinem Volk geliebten Monarchen, dem er 1939 in einer eindrucksvollen, fehlerfreien Rede die moralischen Gründe verdeutlichte, weshalb das briti-Empire Deutschland den Krieg erklären muss. Eine große Hilfe erfuhr er dabei durch Lionel Logue, zu dem seine Frau Elizabeth Kontakt aufgenommen hatte, dem er zunächst, reserviert und skeptisch gegenübertrat, zu dem er aber immer mehr Zutrauen fasste und der ihm ein echter Freund wurde.

Im Lauf des Geschehens begegnet man auch anderen historischen Persönlichkeiten. Daneben gibt es die menschliche Seite, die eines Vertreters des Hochadels, der seiner Aufgabe nicht gewachsen ist. In einem als Schauspieler wenig erfolgreichen Mann aus dem Volk, der aber ein geradezu genialer Therapeut ist, findet er einen „Heiler“.

In Dinkelsbühl zeichnet Peter Cahn, Intendant des Landestheaters Franken-Schwaben, für die Regie und das Bühnenbild verantwortlich. Das Geschehen spielt sich auf zwei, Ebenen ab. Oben ist sozusagen die öffentliche, unten die private Sphäre. Oben steht ein Mikrofon im Stil der 30er Jahre des vorigen Jahrhunderts, mittels dessen der König sich an sein Volk wendet und dort sieht man auch Filmaufnahmen aus dem gegnerischen Deutschland samt seinem Führer. Unten ist die Bühne mittels Schiebetüren dreigeteilt, so dass man sozusagen nahtlos von Logues Praxis in dessen private Räume wechseln kann. Doch nicht nur das praktikable Bühnenbild zeichnet die Aufführung aus, nicht minder sind es die gekonnte Milieuschilderung und die gelungene Personencharakterisierung durch Peter Cahn, die das hörenswerte Schauspiel in diesem Fall, samt den historisierenden Kostümen von Ursula Blüml, auch sehenswert machen.

Bernd Berleb verdeutlicht die Entwicklung vom stotternden Bertie zum majestätischen König Georg VI. glaubhaft. Andreas Peteratzinger ist der sich nur selten aus der Ruhe bringen lassende, zum Erfolg verdammte und ihn auch erzielende Lionel Logue. Monika Reithofer wird als seine Frau Myrtla und als Mrs. Wallis ihrer Aufgabe ebenso gerecht wie Marietta Holl als Herzogin von York der ihren. Andreas Gräbe überzeugt als Erzbischof von Canterbury, Maximilian Westphal als Prince of Wales und Jens Rainer Ka1kmann als König Georg V. sowie als Premierminister Stanley Baldwin.

Nicht zu vergessen, Knut Fleischmann als in der äußeren Erscheinung und im Auftreten seinem Vorbild täuschend ähnelnder Winston Churchill. Dieter Schnabel

© Fränkische Nachrichten, Montag, 20.08.2018