Der Studiomagier im Live-Modus

Das Alan Parsons Live Project spielt in der Jahrhunderthalle Höchst in Frankfurt vor ausverkauftem Haus.

Die Bühnenrampe überlässt der Chef lieber seiner Band. Alan Parsons bleibt gerne im Hintergrund, wenn auch in der Bühnenmitte und etwas erhöht platziert. Meist spielt er die akustische Rhythmusgitarre zu seinen Songs und begnügt sich mit Chorgesang. Die Show überlässt er seinen Frontsängern P.J. Olsson und Todd Cooper. So ist das auch beim jüngsten Auftritt in der mit rund 2000 Zuschauern ...