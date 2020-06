Der „Tiger“ wird 80

Seit sechs Jahrzehnten ist Tom Jones im Musikgeschäft. Er hat eine Karriere mit Höhen und Tiefen erlebt und sich mehrfach neu erfunden. Am Sonntag feiert der „Tiger“ seinen 80. Geburtstag. Noch immer ist er ein gefragter Mann im Tonstudio, auf Konzertbühnen und im Fernsehen. Dabei begann sein Leben wenig glamourös. Als Thomas Jones Woodward wurde er am 7. Juni 1940 im Süden von Wales geboren und entdeckte bereits im Kindesalter das Singen für sich. Er verließ die Schule als 15-Jähriger ohne Abschluss. Als seine Jugendliebe Linda mit Sohn Mark schwanger wurde, heirateten die beiden mit 16.

Tour im nächsten Jahr

Bei abendlichen Auftritten mit einer Band als Tommy Scott and the Senators in Arbeiterclubs und Tanzhallen fiel er mit seinem kräftigen Bariton-Gesang Vertretern der Musikbranche auf. Manager Gordon Mills bringt die Gruppe nach London und schlägt den Namen Tom Jones vor – inspiriert von dem gleichnamigen Kinohit. Bei Decca Records unterschreibt Tom Jones 1963 einen Plattenvertrag. Schon die zweite Single „It’s Not Unusual“ bringt den Durchbruch. Es folgen weitere Hits, die ihn zum Weltstar machen.

Jones begeistert das Publikum mit mitreißenden Bühnenshows – und mit seinem Sexappeal. Trotz Affären, die Jones nachgesagt werden, hält seine Ehe mit Linda bis zu ihrem Tod im April 2016. Als Sänger kann sich Tom Jones jeden Song aus jeder Musikrichtung zu eigen machen – ob die theatralische Mörderballade „Delilah“ oder „She’s A Lady“ von Paul Anka. Doch schon Anfang der 70er Jahre endet die Erfolgsserie. Und es dauert Jahre, bis er sich mit der Prince-Nummer „Kiss“ wieder erfindet und „Sex Bomb“ im Radio und in den Clubs läuft. Seit 2012 glänzt Tom Jones als Coach bei „The Voice“. Er macht weiterhin Musik, hat Kritiker wieder überzeugt und hat für das Jahr 2021 seine nächste Tournee geplant. dpa Bild: dpa

