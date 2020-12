Der Titan und Weltstar aus Neckarhausen

Mit Franz Mazura hat die Region nicht nur einen großen Künstler, sondern auch einen bemerkenswerten Menschen verloren. Der Weltstar, der von 1964 bis zum Tod mit 95 Jahren in Edingen-Neckarhausen lebte, starb am 23. Januar in einem Mannheimer Krankenhaus an Herzschwäche – umgeben von seinen Kindern.

Mazura war als ehemaliges Ensemblemitglied ein Nationaltheater-Urgestein. Mehr: Er

