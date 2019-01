Skeptischer Zeitgenosse: der Dramatiker Heiner Müller (1929-1995). © dpa

Heiner Müller war kein Menschenfreund, erst recht kein Marxist, der an die Morgenröte der Freiheit glaubte. Geschichte war für ihn eine Abfolge von Krisen: „Ohne Katastrophen“, sagte er, gebe es „keine Entwicklung“. Die Schlacht von Stalingrad sei das „Fegefeuer des Kapitalismus“. Und „Auschwitz“, so seine niederschmetternde Einsicht, „eine Metapher für das Jahrhundert, vielleicht auch für das kommende, denn es geht um Selektion, für alle reicht es nicht mehr.“

Mit solchen Aussagen hat sich Müller nicht beliebt gemacht. Autor Fritz Kater, hinter dem sich der Regisseur Armin Petras verbirgt, zitiert solche und ähnliche Müller-Sentenzen in seinem neuen Stück „heiner 1-4“; es ist alles andere als eine freundliche Hommage an den Theaterberserker, der 1995 verstarb.

Wo sonst als im Berliner Ensemble, das Müller nach der Wende leitete und wo bis heute seine „Arturo Ui“-Inszenierung gespielt wird, könnte die Uraufführung stattfinden? Fünf Schauspieler (Bardo Böhlefeld, Felix Rech, Veit Schubert, Kathrin Wehlisch, Carina Zichner) suchen unter Anleitung von Regisseur Lars-Ole Walburg Müller. Weil alle als seine Widergänger erscheinen, tragen sie (meist) schwarze Kleidung, paffen Zigarren, trinken Whiskey, manchmal heften sie sich Flügel an, denn „wenn nichts mehr weitergeht“, so Müllers Maxime, „braucht man auf der Bühne einen Engel“. Wie ein Engel schwebt auch Kater/Petras durch Müllers Werk und Leben. Vor allem interessiert er sich für die letzten Jahre des Dichters, dem nach dem Mauerfall der Feind abhandenkam und der von einer Schreibblockade heimgesucht wurde. Dafür ereilte ihn privates Glück mit der jungen Brigitta Maria Mayer. Die Darsteller schauen in das von Mayer 2005 veröffentlichte Fotoalbum („Der Tod ist ein Irrtum“) und beschreiben und kommentieren, was sie dort sehen: einen alten Mann in Bademantel, der, bevor ihn der Krebstod holt, noch einmal aufblüht. Diese intimen Einblicke collagieren sie mit Müllers schwer verdaulicher Krisen- und Katastrophen-Philosophie.

Um nicht vollends zu verzweifeln, retten sich die Akteure in eine furiose Farce, sie blödeln hinreißend über unwissende Intendanten, lustlose Regisseure, eingebildete Schauspieler und nervende Kritiker. Beim Verlassen des Theaters kommt der Gedanke: Man müsste mal wieder Müller lesen. Im Original.

© Mannheimer Morgen, Dienstag, 29.01.2019