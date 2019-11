„Der Traum jedes Musikers“

Ein Brückenschlag zwischen progressiver Volksmusik und klassischem Klangkörper: Das Herbert Pixner Projekt um den namensgebenden Südtiroler Multiinstrumentalisten und Komponistem tritt an diesem Donnerstag im Mannheimer Rosengarten und am Freitag, 15. November, in der Frankfurter Jahrhunderthalle zusammen mit den Berliner Symphonikern auf. Wir sprachen mit Herbert Pixner am Telefon über diese besondere Zusammenarbeit, das bevorstehende Band-Jubiläum und den Zauber von Musikkassetten.

Herr Pixner, Sie spielen auf Ihrer Tour mit den Berliner Symphonikern – was hat Sie daran gereizt?

Herbert Pixner: Mit einem großen sinfonischen Klangkörper zu arbeiten, mit einem 40-köpfigen Orchester, ist eine besondere Herausforderung und sehr spannend. Natürlich ist es auch der Traum eines jeden Musikers oder Komponisten, einmal mit einem solchen Projekt zu arbeiten.

Wie wirkt sich diese Konstellation auf Ihr Spiel als Quartett aus?

Pixner: Das ist natürlich eine große Herausforderung, aber man schreibt oder arrangiert dann die Stücke dementsprechend, dass trotzdem der Freiraum gegeben ist für uns Vier, auch zum Improvisieren.

Und die Berliner Symphoniker sind ja ein unglaublich renommiertes Orchester, das es gewohnt ist, mit zeitgenössischer Musik und mit Crossover-Projekten zu arbeiten.

Unter welchen Gesichtspunkten haben Sie das Programm zusammengestellt?

Pixner: Eigentlich wird es ein Querschnitt aus den letzten, beinah jetzt 15 Jahren Herbert Pixner Projekt. Und hier wählt man natürlich bewusst Stücke aus, die sich für die Zusammenarbeit mit dem Orchester bestens eignen. Zum Glück haben wir ein unglaublich großes Repertoire, und somit ist es eher die Qual der Wahl, welche Stücke man weglassen muss (lacht).

Das Herbert Pixner Projekt wird der Sparte „progressive Volksmusik“ zugeordnet. Sind Sie zufrieden mit diesem Begriff?

Pixner: Am liebsten wäre mir, wenn wir einfach unter „Musik“ laufen. Aber ich habe keine Problem, wenn es „Progressive Volksmusik“ ist oder „World“ vielleicht, wenn man es unter ein großes Genre reihen würde. Es hat natürlich den alpinen Hintergrund aufgrund der Instrumente, die wir verwenden – die Diatonische Harmonika, die Tiroler Volksharfe, Kontrabass und Gitarre.

So haben wir auch ein Alleinstellungsmerkmal, als reine Instrumentalband auf Tour zu gehen sozusagen, ohne Liedtexte und so weiter.

Wenn Sie in die Publikumsreihen schauen – sehen Sie dort Jung und Alt gleichermaßen vertreten?

Pixner: Auf jeden Fall, bei uns ist das wirklich generationsübergreifend. Da sind die Jungen, die oft selbst Musiker oder gerade in der Musikschule sind. Dann haben wir auch die Punks drinnen sitzen, wir haben die Metalheads – das Publikum geht bei uns eigentlich von 0 bis 99 und wirklich quer durch die Bevölkerung.

Kommendes Jahr feiert das Herbert Pixner Projekt sein 15- jähriges Bestehen – auch live, oder?

Pixner: Richtig, es wird eine Tour dazu geben, natürlich auch ein neues Album. Und das Projekt wird wieder erweitert, wir werden nächstes Jahr zu Fünft spielen – Katrin Unterlercher kommt wieder dazu, die auch über einen längeren Zeitraum als Harfenistin bei uns dabei war. Da sind wir jetzt schon beim ersten Ausprobieren und bei den ersten Ideen, um das nach Abschluss der Tour mit den Symphonikern spruchreif werden zu lassen.

Sie haben Ihr aktuelles Album „Lost Elysion“ auch als Musikkassette veröffentlicht, stimmt das?

Pixner: Ganz genau, ich bin ein großer Analog-Freund. Wir haben natürlich nur eine kleine Auflage gemacht, mit 300 Stück – aber die war wirklich sofort vergriffen. Es war sehr interessant zu sehen, wie die Musikkassette wieder gefragt wird. Natürlich ist da das Haptische, jeder hat noch die Erinnerung, mit dem Bleistift die Kassette aufzurollen (lacht). Viele Leute haben sie auch gekauft, obwohl sie gar keinen Kassettenplayer mehr haben, zu dekorativen Zwecken sozusagen. Und vielleicht wird es irgendwann einmal auch ein kleines Sammlerobjekt, wer weiß.

© Fränkische Nachrichten, Donnerstag, 14.11.2019