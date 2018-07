Der „unermüdliche Mahner“ geht

Anzeige

Lanzmann wurde am 27. November 1925 im Großraum Paris geboren. Als Jugendlicher engagierte er sich in der kommunistischen Jugendbewegung Frankreichs, der französischen Widerstandsbewegung. Nach dem Krieg studierte er ab 1947 in Tübingen Philosophie und war Lektor an der Freien Universität Berlin.

Lanzmann war dreimal verheiratet, darunter auch mit der 2016 gestorbenen deutschen Schriftstellerin Angelika Schrobsdorff. Lanzmann zählte unter anderem den Philosophen Jean-Paul Sartre (1905-1980) zu seinen Wegbegleitern. dpa

© Mannheimer Morgen, Freitag, 06.07.2018