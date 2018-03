Der „Vater des intelligenten Inszenierens“

Anzeige

Was die Osterfestspiele an weiteren Höhepunkten selbstredend nicht ärmer macht. Elina Garanca widmet sich an einem Abend Liedern von Alban Berg und Maurice Ravel, der polnische Pianist Krystian Zimerman präsentiert sich zu Beethovens Siebter und der „Eroica“ in gleich zwei Konzerten mit Bernsteins Sinfonie „The Age Of Axiety“. Und die junge norwegische Violinistin Vilde Frang lässt an einem von Iván Fischer dirigierten Abend mit Béla Bartóks erstem Violinkonzert von sich hören.

Auch für Kinder Angebote

Um das Festival auch für die jüngeren Zuhörer zum Vergnügen zu machen, hat sich das künstlerische Team der Festspiele unter dem Titel „Ritter Parceval“ nicht nur zu einer Kinderoper ab 6 Jahren entschieden, sondern bespielt mit der Orchesterakademie der Philharmoniker Mozarts Kammeroper „Die Gärtnerin aus Liebe“.

Von unzähligen Meisterkonzerten, bei denen sich vom Quartett bis hin zum Kammerorchester kleinere Ensembles der Philharmoniker von Bach’schem Barock bis zu Modern Jazz in oft hautnaher Intimität in der Stadt präsentieren sollen, ist da ebenso noch nicht gesprochen wie vom Musikfest: Die Berliner Barocksolisten lassen Vivaldis G-Dur-Konzert (RV 575) erklingen und schicken mit ihrer „Offenbachiade“ den deutsch-französischen Komponisten Jacques Offenbach zu „Orpheus“ in der Unterwelt“. Gerahmt werden die Festspiele traditionell von einem kostenfreien Vortragsprogramm, zu dem auch Solisten aus den Opern und Konzerten erwartet werden.

© Mannheimer Morgen, Donnerstag, 01.03.2018