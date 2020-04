Der Vater und ein Grammy-Preisträger

Erneut sind zwei Künstler nach einer Infektion mit dem Coronavirus gestorben. US-Musiker Adam Schlesinger, der auch als Filmkomponist bekannt wurde, starb im Alter von 52 Jahren, wie sein Anwalt Josh Grier laut „New York Times“ mitteilte. Auch der US-amerikanische Jazzpianist Ellis Marsalis starb an den Folgen von Covid-19, wie sein Sohn Branford Marsalis mitteilte – 85-jährig.

Der Emmy- und Grammy-Preisträger Schlesinger war zuletzt im Krankenhaus an ein Beatmungsgerät angeschlossen. „Schrecklich traurig heute“, schrieb Oscar-Preisträger Tom Hanks auf Twitter. Ohne Schlesinger und dessen Lied „That Thing You Do!“ hätte es Playtone nie gegeben. Hanks verwies damit auf seine Produktionsfirma Playtone, die er 1998 gegründet hatte. Zuvor hatte Hanks als Regisseur und Drehbuchautor die Komödie „That Thing You Do!“ gedreht. Der gleichnamige Hitsong brachte Schlesinger 1997 eine Oscar-Nominierung ein.

Schlesinger spielte in den Bands „Ivy“ und „Fountains of Wayne“. Der gebürtige New Yorker komponierte Musik und Songs für zahlreiche Film- und Fernsehserien, darunter die Romantikkomödie „Mitten ins Herz – Ein Song für dich“ (2007) mit Hugh Grant, die Fernsehserie „Crazy Ex-Girlfriend“ und die Sesamstraße-Produktion „Elmo the Musical“. „Wie schrecklich, ihn mit 52 durch das Virus zu verlieren“, schrieb Bestseller-Autor Stephen King.

Den Jazzpianisten Ellis Marsalis würdigte die Bürgermeisterin von New Orleans, LaToya Cantrell, als „Legende“ und „Ikone“. Der Familienpatriarch hatte sechs Kinder, darunter den Saxofonisten Branford Marsalis und Jazz-Trompeter und Komponist Wynton Marsalis. Ellis Marsalis wurde 1934 in New Orleans (Louisiana) geboren. Er brachte sich schon als Kind Klarinette und Klavier bei. Er trat in Clubs auf, spielte in Bands, studierte Musikerziehung und unterrichtete Jazzer wie Harry Connick Jr. und Terence Blanchard. In seinem Namen wurde in New Orleans 2011 die Konzerthalle Ellis Marsalis Center for Music eröffnet.

Nach der Infektion mit Corona sind bereits mehrere prominente Künstler gestorben. Darunter waren der Afro-Jazz-Star Manu Dibango (86), der US-Dramatiker Terrence McNally (81), der New Yorker Film- und Theaterschauspieler Mark Blum (69), der britische Star-Wars-Schauspieler Andrew Jack (76), der US-Musiker Alan Merrill (69, „I Love Rock ‘n’ Roll“), der US-amerikanische Countrysänger Joe Diffie (61) und der italienische Architekt und Designer Vittorio Gregotti (92). dpa

