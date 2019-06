Der verhinderte Priester

Wenn man Lionel Richie trifft, kann schon ein einfacher Gruß zum Problem werden. Denn wie begrüßt man jemanden, der das Wort „Hello“ mit einem Welthit 1983 quasi für sich besetzt hat? „Die Menschen sagen zu mir: „Hello, Mr. Richie. Ich meine … es tut mir leid. Sorry! Ich wollte nicht ‚Hello‘ sagen, das ist mir jetzt aber peinlich“, erzählte der Sänger jüngst in einem Interview mit dem Magazin „GQ“. „Ich sage dann: „Nein, ‚Hello‘ ist doch das richtige Wort.“

„Hello“ ist nur einer der vielen Welthits aus der jahrzehntelangen Karriere des Sängers, der am Donnerstag (20. Juni) 70 Jahre alt wird: Ob „Truly“, „Say You, Say Me“ oder „Three Times a Lady“ – viele seiner Songs sind längst Klassiker und laufen weltweit im Radio rauf und runter. Sogar er selbst höre seine Lieder „die ganze Zeit“ zufällig im Radio, sagt Richie – und freue sich jedes Mal wieder. Bescheidenheit war noch nie Richies größte Stärke, aber dafür haben ihm seine eigenen Songs sogar durch Lebenskrisen geholfen. „Ich bin durch eine schmerzvolle Zeit in meinem Leben gegangen, als ich gleichzeitig meinen Vater verloren und mich scheiden lassen habe“, erzählte er einmal dem britischen „Mirror“.

Erfolgreiche Auftragsarbeiten

Geboren wurde der Sänger als Lionel Brockman Richie Jr. 1949 in der Stadt Tuskegee mit rund 12 000 Einwohnern im US-Bundesstaat Alabama. Die ganze Kleinstadt habe ihn aufgezogen, sagte der Sänger einmal und widmete ihr 2012 auch ein gleichnamiges Album. Während der Schulzeit, die Richie unter anderem auch im Bundesstaat Illinois verbrachte, spielte er so gut Tennis, dass er ein Stipendium für die Universität in Tuskegee bekam. Dort lernte er die Soul-Band Commodores kennen und wurde ihr Saxofonist und Sänger.

Zwischendurch hatte der tief religiöse Sänger auch überlegt, Priester zu werden. „Aber um die Geschichte kurz zu machen: Ich bin Mitglied der Commodores geworden und ein Mädel in der ersten Reihe hat geschrien: ,Sing, Baby!’ Danach habe ich die Seelsorger angerufen und ihnen gesagt, dass ich doch nicht dafür geschaffen bin, Priester zu werden.“ Als Songschreiber wird Richie aber immer erfolgreicher und nimmt bald auch Aufträge anderer Sänger an. Für den Country-Star Kenny Rogers schreibt er „Lady“, für den Film „Endless Love“ den gleichnamigen Titelsong – und beide landen ganz vorne in den Charts. dpa

© Mannheimer Morgen, Dienstag, 18.06.2019