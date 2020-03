Der Wandel der Beziehungen

Fast zwei Dutzend Schau- und Singspiele hat Goethe für die Bühne geschrieben, von denen einige allerdings Fragmente geblieben sind. Das reicht aber offensichtlich heute nicht mehr aus, um wieder einmal an den Dramatiker der deutschen Klassik zu erinnern.

Deshalb muss nun auch ein Roman dramatisiert werden, was aber im Zug der Zeit liegt. So kann man jetzt im Alten Schauspielhaus „Die Wahlverwandtschaften“ sehen, als „Schauspiel nach dem gleichnamigen Roman, Bühnenfassung von Martin Schulze“, der dann auch gleich noch Regie führt.

1807 war sie nur als Novelleneinlage für „Wilhelm Meisters Wanderjahre“ geplant.

Doch dann wurde aus der Dichtung ein eigener Roman, den sein Autor „Die Wahlverwandtschaften“ nannte und der zwei Jahre später erschienen ist.

Mit diesem Titel nahm Goethe auf einen aus dem Bereich der Naturwissenschaften stammenden Begriff Bezug.

Mit ihm wird die Eigenschaft bestimmter chemischer Elemente bezeichnet, die bei der Annäherung anderer Stoffe ihre bestehenden Verbindungen lösen und sich mit den neu hinzugetretenen Elementen sozusagen „wahlverwandtschaftlich“ vereinigen.

Zwei Männer, zwei Frauen

Und damit ist eigentlich auch schon der Kern der Geschichte wiedergegeben, in deren Mittelpunkt zwei Männer und zwei Frauen stehen, von denen ein Mann und eine Frau ein Paar sind, jeweils in zweiter Ehe miteinander verheiratet.

Vorgeführt wird der Wandel in den Beziehungen zwischen dem Ehepaar Charlotte und Eduard einerseits und der Aufbau einer jeweils neuen Beziehung zwischen dem Gutsherrn Eduard und der jungen Ottilie, der Nichte und Pflegetochter seiner Frau Charlotte, sowie zwischen dieser und dem in Not geratenen Hauptmann, einem Jugendfreund ihres Mannes, andererseits.

Verästelungen fehlen

Auf diese Wahlverwandtschaften im engeren Sinn konzentriert sich Martin Schulze bei seiner Bühnenfassung, in der nur diese vier Personen auftreten, die anderen Handelnden gestrichen sind und so die Verästelungen fehlen, die den Roman zu einem komplexen Gesamtkunstwerk machen.

Immerhin wird er aber dem „wahlverwandtschaftlichen“ Grundanliegen Goethes gerecht, seiner „konfliktgeladenen Gegenüberstellung verschiedener Liebeskonzepte, der leidenschaftlich-ungebundenen und der ehelich-institutionalisierten Liebe“. Doch als ein Stück, das der Realisierung auf einer Bühne bedarf, befriedigt diese Fassung nicht.

Die handelnden Personen spielen nicht nur ihre Rollen, wobei sie immer wieder zu Monologen greifen, sie treten auch häufig aus ihren Rollen heraus.

Sie erzählen und kommentieren die Geschichte und ihre Handlungen, die sie vorführen. Sie sprechen von ihren Gefühlen und dazu kommen noch Stimmen aus dem Off. So ist denn das Ganze ein weiterer gescheiterter Versuch, einen Roman für die Bühne zu adaptieren, ohne sich handwerklich konsequent der Mittel zu bedienen, die eine Erzählung von einem Theaterstück unterscheiden, indem eine Geschichte ohne Kommentar gespielt wird.

Dabei hat das Unterfangen auch nichts mit der sogenannten Verfremdung zu tun.

Auch hinsichtlich einer besseren Transparenz des Geschehens bringt die Vorstellung dieser Bühnenfassung gegenüber der Lektüre des Romans keinen Gewinn.

Weil aber auf der Bühne etwas geschehen muss, gehen, stehen oder liegendie Darsteller auf dem schrägen Boden zwischen mit Blätterornamenten verzierten Wänden herum.

Mal leiser, mal lauter

Es wird einmal leise, dann wieder lauter gesprochen, bis hin zum Schreien und das nicht nur einmal mit dem Blick in den Zuschauerraum. Dann werden Kerzenständer oder ein Stuhl auf die Bühne von Carolin Mittler gestellt, die auch für die verschiedenen von zeitlos bis heutig ausgewählten Kostüme verantwortlich zeichnet.

Statuarische Regie

Unter der ziemlich statuarischen Regie von Martin Schulze – woran sich auch nicht viel ändert, wenn Ottilie mehrmals Eduard in die Arme springt oder der Hauptmann über sie herfällt – spielen Marco Steeger den Baron Eduard, Sabine Fürst seine Frau Charlotte, Gunnar Blume den Hauptmann und Angelina Berger die Ottilie, ohne sich charaktertypisch zu profilieren.

