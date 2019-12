Der Weihnachtsmann fährt im Matsch umher

Die Fragen an die Künstler sind immer die gleichen. Kann man davon leben? Oder: Was machst du so den ganzen Tag? Warum soll es also Cartoonist Ralph Ruthe anders gehen? Der macht pfiffig daraus eine Tour, um eben davon zu leben. Entspannt sitzt der Bielefelder auf der Bühne des Capitols, locker-flockig über sich, sein Leben und seine Figuren mit den typischen Knollennasen plaudernd. Daraus werden schnell vorbeifliegende zwei Stunden, aus denen die Fans neben den Antworten auf die beiden Fragen auch allerhand über Ruthes Schaffen mitnehmen. Seine Cartoonserie „Shit Happens!“, die er seit fast 17 Jahren mit immer neuen Zeichnungen bestückt, dürfte das bekannteste Werk des 47-Jährigen sein.

Baseballkappe über dem nach hinten gerutschten Haaransatz, Schlabber-T-Shirt, verwaschene Jeans und die Turnschuhe mit den drei Steifen: Ralph Ruthe ist der Komiker des Vertrauens von nebenan. Dazu passt, dass er auch mal aus dem Privaten plaudert, spontan auf Äußerungen aus dem Publikum reagiert, immer einen lockeren Spruch auf den Lippen hat und auch sonst alles für seine Fans tut.

Aktuelles Zeitgeschehen

Die dürfen nach der Pause nicht nur Fragen stellen, sondern bekommen nach dem Auftritt alle noch ihren eigenen Cartoon gezeichnet – wenn sie genug Geduld haben. Ruthe hat sie, der sitzt zur Not auch stundenlang am Tisch, bis auch der letzte glücklich seine Knollennase mitnimmt. Die Inspiration dafür „kann alles sein“, erzählt er. Das nimmt man ihm bei der Vielfalt von Figuren auch sofort ab. Fische, Tiere, Weihnachtsmänner, Biber & Baum: Ihnen allen gemein ist Ralph Ruthes hintersinniger bis hinterfotziger, oft politisch unkorrekter Humor, der sein Schaffen so auszeichnet. Dabei greift er oft das aktuelle Zeitgeschehen auf, wenn er zum Klimagipfel in Madrid den Weihnachtsmann im verregneten Matsch umherfahren lässt.

Der 47-Jährige, der seine ersten Lorbeeren beim MAD-Magazin sammelte, hat sich dadurch in der vergangenen Zeit eine immer größere Fanbase geschaffen. Kein Wunder, dass der Auftritt in Mannheim ausverkauft war und er im kommenden Jahr – neben dem ersten Film – noch ein paar Termine dranhängt.

Singen tut er auch

Apropos Film. Comics und Kurzfilme hat der Bielefelder aus der Stadt, die es wirklich gibt, schon bisher gedreht. Die haben ihren eigenen Charme, sind mal mehr, mal weniger lustig – je nachdem, wie stark der Ruthe-Hype ausgeprägt ist.

Ein Knaller dabei: Sein Halloween-Special mit Biber & Baum bei Ikea. Das ist wirklich stark. Wie auch Ruthes Auftritt immer dann, wenn er vom vorgegebenen Ablauf abweicht, improvisiert, über die eigenen Cartoons auch beim 127. Mal lachen muss oder einfach nur ins Erzählen kommt. Singen tut er zwar auch – müsste aber nicht unbedingt sein …

