„Der Welt mangelt es an Liebe“

Albert Hammond: Ja, das war sehr lustig. Ich entdeckte sie in einer kleinen deutschen Stadt, ich weiß leider nicht mehr genau, wo es war. Dort bin ich auf einem Festival aufgetreten. Zuvor ging ich ein bisschen spazieren und lief an einem Second- Hand-Laden vorbei.

Dort hingen ganz viele solcher Jacken in den unterschiedlichsten Farben. Die fand ich so toll. Also ging ich rein, und die rote stach mir ins Auge. Erst dann merkte ich, dass das alles Damenjacken sind (lacht). Das war mir dann aber egal. Ich probierte sie an, und sie gefiel mir.

Wie geht es Ihnen auf einer Bühne? Ich hatte in Veitshöchheim das Gefühl, dass Sie ganz bei sich sind und die vielen hundert Menschen, die Ihnen zuhören, gar nicht wahrnehmen.

Hammond: So ist es auch. In diesem Moment ist es egal, wie viele Leute da sind. Manchmal nehme ich sie auch wirklich gar nicht wahr. Wissen Sie, ich muss nicht mehr unbedingt arbeiten, aber ich liebe es einfach. Ich genieße es zu singen, schließe meine Augen, und dann höre ich die Reaktionen der Leute.

Das ist immer noch eine wunderschöne Erfahrung.

Auch als Sie „It never rains in Southern California“ oder „Down by the River“ sangen, hatte man nicht das Gefühl, Sie spielen diese Lieder nur, weil die Leute sie hören wollen.

Hammond: Mir kommt es so vor, als ob diese Lieder nie alt werden. Es gibt Songs, die man irgendwann nicht mehr hören möchte.

Die Art von Liedern, die ich schreibe, scheinen für immer zu existieren. Egal, wie oft ich diese Lieder schon gesungen habe, es ist jedes Mal aufs neue ein anderes Gefühl. Und so werden sie nie langweilig. Ich singe sie immer, als ob es das erste Mal wäre.

Ihre Lieder sind alle sehr harmonisch. Ist Harmonie etwas, auf das Sie im Leben nicht verzichten möchten?

Hammond: Ja, was jedoch nicht heißt, dass man viel davon bekommt. Ganz bestimmt brauche ich sie. Das Leben hat Aufs und Abs, Berge und Täler. Manchmal ist das Leben schön, manchmal nicht. Man muss immer das Beste daraus machen.

Rot wie Ihre Lederjacke ist auch die Farbe der Liebe. Sind Liederschreiben und Auftreten auch eine Art von Liebe für Sie?

Hammond: Liebe zu geben ist mit das Schönste, was ein Mensch für andere tun kann. Wenn ich singe und dazu Gitarre spiele, gibt mir das innerlich etwas, das ich nicht in materiellen Dingen finden kann. Ich genieße das so sehr und werde dabei innerlich mit einer unglaublichen Wärme und Güte erfüllt.

Können Sie sich noch an die Stimmung erinnern, als Sie „It never rains in Southern California“ aufnahmen?

Hammond: Ich war damals noch sehr jung. Das Studio lag in Hollywood. Mit dabei waren die wundervollen Musiker der „Wrecking Crew“. Als ich ihnen meine Songs vorspielte, verliebten sie sich sofort in sie – genau wie es den Leuten noch heute passiert. Ich wusste immer, wann ein Song gut war. Wenn ich die Menschen mit einem Lied berühren kann, dann ist es ein gutes Lied. Und wenn man selbst Musikerkollegen damit begeistern und berühren kannst, dann weiß man wirklich, dass es ein guter Song ist. Das war eine unglaublich schöne Zeit, als wir das damals aufnahmen.

Ähnlich verhielt es sich mit dem „Free Electric Band“-Album. Das nahmen wir am Sunset Boulevard auf, wo schon viele Hits entstanden sind. Es war nur ein kleines Studio, aber ich wollte es wegen der guten Atmosphäre genau dort aufnehmen. Simon & Garfunkel, Carole King oder die Beach Boys haben dort ihre Hits produziert. Und ich hatte Glück – das Album wurde solch ein großer Hit.

Aber ich glaube, dass es für Sie persönlich sogar wichtiger ist, ein Album zu produzieren, das die Menschen berührt, als eines, mit dem Sie Millionen von Dollar verdienen können, oder?

Hammond: Genau. Das Wichtigste ist es, die Menschen zu berühren – sei es mit einem Song, einem Auftritt, deiner Freundlichkeit, Aufrichtigkeit oder Liebe. Der Welt mangelt es sehr an Liebe. Wenn ich es schaffe, dass sich nur ein einziger Mensch besser fühlt, ist das schon etwas ganz Wunderbares.

Sie müssen sehr kreativ sein. Haben Sie einen Notizblock am Bett liegen, falls Sie mitten in der Nacht eine gute Idee haben?

Hammond: Das kommt durchaus vor, und deshalb liegt immer ein Recorder am Bett. Es scheint, als sprudele eine endlose Quelle von Musik in mir. Ich kann das nicht erklären und hinterfrage das auch nicht. Jedoch fühle ich mich dadurch sehr gesegnet.

Ihre Konzerte finden in der ganzen Welt statt, also müssen Sie viel fliegen. Haben Sie auch über den Wolken gute Einfälle?

Hammond: (lacht) Fliegen ist nicht gerade meine Lieblingsbeschäftigung. Ich habe da immer ein bisschen Angst. Leider kann ich nicht durch die Ozeane schwimmen! Ich rede mir stets ein, dass Fliegen sicherer als Autofahren ist. Aber ich habe einfach Angst.

Wir Menschen haben nun mal keine Flügel und sollten deshalb eigentlich lieber am Boden bleiben. Wenn man da oben ist, hat man einfach keine Kontrolle mehr.

Was sollten die Menschen unbedingt von Ihnen wissen?

Hammond: Ich bin, wer ich bin und so werde ich auch bleiben. Ich bin nicht religiös, aber spirituell, und glaube an das Gute. Ich bin den Menschen dankbar, dass sie meine Musik mögen, meine Konzerte besuchen und ich dadurch das tun kann, was ich liebe – nämlich aufzutreten und zu singen.

Wenn die Leute mich nicht sehen und hören wollten, könnte ich das nicht. Und deshalb geben mir diese Leute sehr viel.

