„Der ,Wolf’ hat noch nie etwas gerissen“

Langsam kommt die in Deutschland wohl einzigartige Institution ins Pensionsalter. Denn 1956 trat das „Stuttgarter Juristenkabarett“ zum ersten Mal auf, dessen Mitglieder sich immer wieder erneuerten. Und so kann denn von Ermüdungserscheinungen und Pensionierung keine Rede sein. Ganz im Gegenteil, bei der jüngsten Premiere zeigten sich die fünf Volljuristen, die derzeit das Ensemble bilden, voll auf der Höhe der Zeit.

„Best of Flödsinn“ heißt das jüngste Programm, das im Theaterhaus Stuttgart mit Erfolg ins Licht der Kleinkunstbühnenwelt gerückt wurde. Wie bei den sogenannten „Best of“-Darbietungen üblich, kramte man im Archiv und erinnert nun an die „beliebtesten Szenen der letzten zwei Jahrzehnte“. Doch man begnügte sich nicht mit einfachen Wiederholungen, vielmehr wurden die einzelnen Nummern, nach der unter Beweis gestellten Behauptung der Verantwortlichen „tüchtig entstaubt“. So begegnet man nun Bekanntem in neuem Gewand, aber auch unbekannt Neuem.

Das beginnt mit dem sogenannten Opening. Bevor die Vorstellung beginnt, sieht man viele Zettel an einer quer über die Bühne gespannten Schnur, deren Beschriftungen alle mit dem Wort „Dauer“ beginnen, wie etwa Dauer-lauf, -thema, -welle oder -schaden, ganz nach dem Motto: „Wir bringen Dauerbrenner“. Dann wird einem zum Auftakt der Veränderungen erklärt: „Komplexe werden komplizierter“, mit der Folge: „Otto Normalverbraucher kann nicht mehr alles verstehen“. Und die schlagen sich die fünf Juristen – die Rechtsanwälte Elke Kunzi, Thomas Lang und Thorsten Majer sowie die zwei Richter Herbert Anderer und Anette Heiter, die zugleich die Chefin der Truppe ist – wohl euch an die eigene Brust. Nicht nur, was die Juristensprache betrifft, die wie bei jedem Berufsstand ihre Eigenarten hat, sondern auch in Bezug auf die anwaltlichen Bemühungen und der nicht zuletzt durch die Richter zu verantwortenden Ergebnisse.