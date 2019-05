Der würzige Geruch einer Dorfschänke

Ohne großes Aufheben und pfauenhaftes Star-Gehabe geht er auf die Bühne, Jan Lisiecki mischt sich dabei zwanglos unter die Orchestermusiker. Sein Auftritt kommt schon noch, und zwar gleich zwei Mal: in den ersten beiden Mendelssohn-Klavierkonzerten (ein drittes ist inzwischen ausgegraben worden). Der Kanadier mit den polnischen Wurzeln hat sie neulich schon auf Tonträger verewigt – mit dem Orpheus Chamber Orchestra, das ihn auch beim Mannheimer „Pro Arte“-Auftritt begleitet. Was im Mozartsaal für Vertrautheit sorgen sollte.

Dennoch zeigt der junge Pianist nicht immer jenen reifen Schliff, den seine Beethoven- und Schumann-Deutungen schon besitzen, mag er in den Mittelsätzen den Charakter „freier“, schwereloser Fantasien auch bisweilen sehr gut treffen. Ansonsten inszeniert er Virtuosen-Stücke, deren zugespitzte Tempi in den Außensätzen manchen Konkurrenten Handverletzungen bescheren könnten. Mit erst 24 Jahren kann sich das Lisiecki leisten. Im g-Moll-Konzert lässt der Esprit des Schluss-Prestos den Geist von Mendelssohns berühmtem e-Moll-Violinkonzert erahnen, doch im d-Moll-Werk rammt er zum Ende hin die Bausteine seines Klavierparts wie noch unbehauen in die Tasten. Was die relative Vordergründigkeit des Satzes eher unterstreicht als mindert.

Balkan in New York

Wenig auszusetzen gibt es beim New Yorker Orpheus Chamber Orchestra, vor allem bei den Bläsern: Mustergültig kommen sie zur Geltung. Was sich in der straff gespannten Darstellung der ersten Sinfonie von Beethoven bestätigt. Orchestrale „Platzkarten“ gibt es bei Orpheus nicht, die Musiker rotieren manchmal vom letzten an das erste Geigenpult. Und umgekehrt. Das mischt den Klangkörper stark auf, auch in der Zugabe: Bartóks „Rumänischen Volkstänzen“, die einen rustikalen Charme, einen Geruch von Dorfschänke bekommen. Als ob schon am Ostausgang des Central Parks der Balkan zu vermuten sei. HGF

© Mannheimer Morgen, Montag, 27.05.2019