Der wunderbare Zauber bleibt erhalten

Der landauf, landab berühmte Räuber Hotzenplotz treibt ab sofort auch in Würzburg zur Freude der Kinder wieder sein Unwesen.

Zu verantworten hat dies das Mainfranken Theater Würzburg mit einem fünfköpfigen Ensemble, das gleich in sieben Rollen des für die Bühne adaptierten Kinderbuchklassikers von Otfried Preußler vor Großmutters Häuschen, im Räuberwald, in der Räuberhöhle, beim großen Zauberer Zwackelmann und am Unkenpfuhl zu erleben ist.

Bea Martinek inszeniert die unterhaltsame Geschichte über den Diebstahl von Großmutters Kaffeemühle und kann bei dem diesjährigen Weihnachtsstück für Kinder ab acht Jahren gleich mit mehreren Pfunden wuchern.

Ungemein spielfreudig agieren Matthias Fuchs als Räuber Hotzenplotz, Lukas Paul Mundas als Kasperl, Barian Beyer als Seppel, Georg Zeies als Wachtmeister Dimpfelmoser und Zauberer Petrosilius Zwackelmann sowie Julia Baukus als Großmutter und Fee Amaryllis.

Größenverhältnisse aufgehoben

Den ganzen Zauber des Märchens packt das Team um Bühnen- und Kostümbildnerin Stephanie Dorn aus und lässt mit der Drehbühne ohne Pause Spielorte ins Zentrum des Geschehens stellen und hebt die gewohnten Größenverhältnisse zwischen Mensch, Tier und Gegenständen auf.

Denn schon das Objekt der Begierde für den Räuber Hotzenplotz, die gleichzeitig als Drehorgel nutzbare Kaffeemühle, ist riesig und muss vom Dieb zum Abtransport mühsam geschultert werden. Das Regal des Zauberers Zwackelmann hat fast Hochhaus-Dimensionen, die Goldkiste ist unübersehbar und auch die Unke steht einem Dinosaurier in nichts nach.

Wen wundert es, dass sich flugs Großmutters Häuschen in einen Räuberwald nebst Räuberhöhle oder in ein Zauberschloss verwandeln lässt.

Neben den bunten, den jeweiligen Charakter heraushebenden Kostümen verstärkt die Musik von Adrian Sieber die Atmosphäre der turbulenten, aber immer verständlichen Handlung.

Neben Adrian Sieber (Gitarre) spielen Kevin Sauer (Akkordeon) und Lorenz Huber (Kontrabass). Den Zauber des Märchens unterstreicht Mariella von Vequel-Westernach mit ihrer sorgfältig getimten Lichtgestaltung.

Gelacht wird reichlich

Zu groß geraten scheinen auch der baumlange Kasperl und seinem hoch aufgeschossene Freund Seppel, die der zierlichen, dafür aber mächtig aufgepolsterten Großmutter die lange ersehnte Kaffeemühle zum Geburtstag schenken.

Doch deren Freude währt nur kurz, denn Hotzenplotz greift sich reichlich unhöflich das Objekt seiner Begierde und schleppt das Stück in seine Höhle.

Für viel Erheiterung im jungen Publikum sorgt der Kasperl mit ständig verdrehten Silben. Dummerweise erweist sich der umständliche Wachtmeister Dimpfelmoser als wenig einfallsreicher Räuber-Jäger. Viel zielstrebiger sind die beiden Freunde, geraten aber auf der Suche nach Großmutters Kaffeemühle bald in Gefangenschaft.

Während Seppel die Räuberhöhle in Schuss halten soll, wird Kasperl als Dienstbote an den Zauberer Zwackelmann verkauft. Als Kasperl der Fee Amaryllis begegnet, die vom fiesen Zauberer in eine Riesen-Unke verwandelt wurde, nimmt der mutige Helfer allen Mut zusammen und . . . Doch sei an dieser Stelle nicht zu viel verraten, denn es bleibt spannend bis zum glücklichen Ende.

Für ihre Rettung gewährt die Fee Kasperl und Seppel drei freie Wünsche.

Zur Freude der vielen jungen Zuhörer endet die schwungvolle Aufführung in Würzburg mit einem tollen Song des Schauspieler- Quintetts.

Die nächsten Familien-Vorstellungen sind am 15. (11 Uhr), 26. (11 Uhr) und 29. Dezember (10 Uhr). Kartentelefon: 0931/3908124.

© Fränkische Nachrichten, Donnerstag, 28.11.2019