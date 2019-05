Derungs erhält Landesstipendium

Der in Mannheim lebende Jazzmusiker Lukas Derungs zählt zu den diesjährigen Stipendiaten der Kunststiftung Baden-Württemberg. Den mit insgesamt 192 000 Euro geförderten jungen Künstlern und Kulturschaffenden wurden die Auszeichnungen jetzt in der Popakademie überreicht. Der 1990 in Freiburg geborene Derungs gefiel dabei auch mit einem musikalischen Beitrag.

Nach Mitteilung der Stiftung wurden 22 Stipendien in den Bereichen Musik, Bildende Kunst, Literatur, Darstellende Kunst und Kulturmanagement vergeben. Aus 273 Bewerbungen haben Fachjurys die Stipendiaten ausgewählt. Die Beiratsvorsitzende der Kunststiftung Brigitte Lösch betonte in ihrem Grußwort, dass Kultur ein „Kitt für den Zusammenhalt der Gesellschaft“ sei. tog

