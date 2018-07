Designer-Bungalow mutiert zur Falle

Anzeige

Regisseur Tobias Kratzer denkt das Finale von Mozarts Oper „Lucio Silla“ zeitgemäßer als gewohnt: Der Machtmensch, der sich nimmt, was er begehrt – Frauen, Hab und Gut – wird von energischen GSG 9-Polizisten gestellt und darf in Handschellen über seine Untaten nachdenken. Läuterung? Vielleicht, aber Vergebung: nein. Diese Sicht kommt am Badischen Staatstheater gut an. Der (römische) Diktator, hier eher ein skrupelloser Managertyp im Anzug und weißem Hemd (Ausstattung: Rainer Sellmaier) residiert im Flachdach-Bungalow in bester Lage, dessen kühle Einrichtung ebenso gefühllos wirkt wie der Bewohner. Hier guckt er Videos, wie er an Giunia seine Gewaltfantasien ausgelebt hat, hier wird er deren Verlobten Cecilio gefangen setzen.

Der ist mit dem berühmten Counter Franco Fagioli besetzt, einem absoluten Star seines Fachs; aber in der schäbigen Wandersmann-Pose, gebeugt und mit Rucksack symbolisch beschwert aus der Verbannung zurückirrend, scheint er sich nicht wirklich wohl zu fühlen. So wird sein Gesang zwei Akte Anlaufzeit mit anfänglichen Intonations-Schwächen und unruhigen Registerwechseln benötigen, um im Finale zur Bestform aufzulaufen. Gefeiert wird er gleichwohl, er hat Karlsruhe wunderbare Händel-Partien beschert, und seine Fans sind in der Liebe unbeirrt. Dennoch ist die Frage erlaubt, ob Tobias Kratzer hier in der Personenführung richtig lag.

Gelten solche Treueschwüre auch Giunia? Immerhin, wenn sie ihren Cecilio tot wähnt, überlegt sie doch, ob sie nicht das Brautkleid überstreifen sollte, um eine Zweckehe mit dem Bösen einzugehen. Ekaterina Lekhina singt sie fulminant, die höllischen Koloraturen gelingen ihr nahezu himmlisch. In der Hosenrolle des Lucio Silla feiert Irina Simmes einen großen Erfolg, denn ihre mehr als stabile Partieführung lässt ihr spezifisches Timbre hier auf der großen Bühne viel besser aufleuchten als im gewohnten Heidelberger Theater.