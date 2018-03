Deutsch-sowjetischer Schicksalsroman

Anzeige

Die partei-offizielle Gedächtnissteuerung staatlicher Stellen wird Trutz wie Gejm in den darauffolgenden Jahren zum Verhängnis: Der Deutsche wird in einem sowjetischen Arbeitslager erschlagen. Die Umschwünge der Politik des Genossen Stalin führen im Falle Gejm zur Deportation mit anschließendem Tod. Nur die beiden Söhne, Maykl Trutz und Rem Gejm, überleben und begegnen sich Jahrzehnte später, im wiederhergestellten Deutschland und machen fast identische Erfahrungen wie ihre Väter.

Christoph Hein, mehrfach ausgezeichneter Schriftsteller, Übersetzer und Essayist, wurde 1944 in Schlesien geboren. Aufgewachsen in Bad Düben bei Leipzig, bleibt dem Pfarrersohn der Besuch der erweiterten Oberschule verwehrt. 14-jährig flüchtet er nach Westberlin, besucht dort bis zum August 1961 das Gymnasium. Vom Mauerbau überrascht, verdingt er sich als Montagearbeiter, Buchhändler, Kellner, arbeitet als Journalist, Schauspieler und Regieassistent. 1964 macht er Abitur an der Abendschule, studiert Philosophie, wird schließlich Dramaturg und Autor an der Volksbühne in Ost-Berlin.

„Jahrgang 1944 habe ich Faschismus und Stalinismus nicht selbst erlebt, aber die Geschichte hat mich geprägt, ich bin mit ihr behaftet“, erklärt Hein im anschließenden Gespräch. Wolfgang Niess, von Hause aus Historiker und bis vor kurzem Redakteur beim SWR, wundert sich, wie beiläufig Hein seinen Protagonisten zu Tode kommen lasse. Den Historikerstreit im Kopf, tastet er sich vor, interessiert sich für Hintergründe und Recherche. „Es gab Zufälle, die mir geholfen haben und solche, die mir fast das Kreuz gebrochen haben. Das Buch ist eigentlich ein Roman über die Macht des Zufalls“, so Hein, der die Recherche auf historisch vermintem Gelände als seinen Job betrachtet: „Minen legen und Minen suchen, das ist der Beruf des Schriftstellers“.

Mit einem Zitat aus der Fledermaus endet der Roman. „Glücklich ist, wer vergisst, was doch nicht zu ändern ist“, ein Satz, der nicht nur ironisch gemeint ist, versichert Hein, der, abgesehen vom Tubisten, wie kein zweiter mit Ambivalenzen jongliert.

Selten habe Heins reduzierter, schnörkelloser Stil so gut funktioniert wie in diesem deutsch-sowjetischen Schicksalsroman, lobt die Kritik und empfiehlt den Roman als faktengesättigtes wie fesselndes Geschichtsbuch.

