Deutsche Sprache immer beliebter

Deutsch als Fremdsprache steht für weltweit mehr als 15,4 Millionen Menschen auf dem Stundenplan. Während die Gesamtzahl im Vergleich zu 2015 damit annähernd gleich bleibt, steigt das Interesse am Deutschlernen vor allem in Afrika und Asien. Zu diesem Ergebnis kommt die alle fünf Jahre erstellte Studie „Deutsch als Fremdsprache weltweit“, die das Auswärtige Amt am Donnerstag zusammen mit dem Goethe-Institut, der Deutschen Welle, dem Deutschen Akademischen Austauschdienst (DAAD) und der Zentralstelle für das Auslandsschulwesen (ZfA) veröffentlichte.

Die Zahl der Schulen mit Deutschunterricht ist von 95 000 auf etwa 106 000 gestiegen. Zudem spiele die sprachliche Qualifizierung von Fachkräften aus dem Ausland eine zunehmend wichtigere Rolle.

Wenig überraschend büffeln mit 11,2 Millionen die meisten Menschen in Europa über deutscher Grammatik und dem entsprechenden Vokabular. Allein in Frankreich stieg die Zahl von gut einer Million auf nun fast 1,2 Millionen. Die Erhebung rechnet mit weiter steigendem Interesse jenseits des Rheins. dpa

© Mannheimer Morgen, Freitag, 05.06.2020