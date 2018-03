Deutschlands erste TV-Kommissarin verkauft heute Globen

Anzeige

München (dpa) - Das Glück kennt manchmal nur Minuten. Von vielen glücklichen Minuten kann Ingrid Fröhlich berichten. Als Schauspielerin schreibt sie vor etwas mehr als 40 Jahren Fernsehgeschichte.

In der ZDF-Krimiserie «Soko München», damals noch «Soko 5113», ergattert sie die Rolle der Ermittlerin Renate Burger. Am 2. Januar 1978 geht die Serie auf Sendung und die heute 77-Jährige wird damit zu Deutschlands erster TV-Kommissarin. Eine von vielen glücklichen Wendungen in ihrem Leben, wie sie berichtet.

«Wie ich an die Rolle gekommen bin, weiß ich heute gar nicht mehr», sagt Fröhlich der Deutschen Presse-Agentur in München. Es sei wie ein Automatismus gewesen. «Erst habe ich eine Rolle bekommen - und durch viele kleine glückliche Zufälle dann wieder eine, und so ging das dann immer weiter.»