Dezent glänzende Musik miterlebt

Zur Tradition der Würzburger Dommusik zählt jeweils am zweiten Weihnachtsfeiertag ein Konzert mit feierlicher Musik, das die Christgeburt in den Mittelpunkt der Aufführung stellt.

Jahrelang unentdeckt

Demnach hörte man als Hauptwerk das dreiteilige Weihnachtsoratorium „Dialogus von der Geburt Christi“ von Reinhard Keiser, einem der wichtigsten Komponisten der Barockzeit im Umfeld Johann Sebastian Bachs. Diese Komposition blieb jahrelang unentdeckt.

Bedeutender Fund

Der Fund ist für die Musikwelt um so bedeutender, als das Werk bis dahin in keinem Lexikon Erwähnung fand, geschweige denn als verloren beklagt wurde. Verglichen mit Bachs Weihnachtsoratorium ist im „Dialogus“ Keisers der Textdichter unbekannt. Von der Weihnachtsgeschichte ausgehend knüpft das Libretto an die heilsgeschichtliche Bedeutung der Menschwerdung Christi an, ohne Verwendung des Evangelientextes. Die bekannten Choräle „Gelobet seist du, Jesu Christ“, In dulci jubilo“ und „Lobt Gott, ihr Christen allzugleich“ heben sich aus den drei Teilen dieses Oratoriums wie Lichtblicke heraus.

Kleines Kunstwerk

Die konzertierende Musik und die bekannten Lieder vereinigen sich zu einem kleinen Kunstwerk im Schatten Bachs, schaffen somit eine ideale Verbindung zwischen Ausführenden und dem Publikum, das sich in solcher dezent glänzenden Musik angenehm aufgehoben gefühlt hatte.

Die unaufdringlich mit wohltuend ausgewogener Stimme singenden Johanna Zimmer, Sopran, Karina Schoenbeck, Alt, Jo Holzwarth, Tenor und Florian Götz, Bass, schlossen sich in abwechslungsreichem Austausch mit den Domsingknaben, dem Orchester und dessen Solisten auf der Blockflöte, der Oboe, der Violine und der Trompete unter Domkapellmeister Christian Schmid zu einem locker fließenden, melodisch eingängig und sensibel gestalteten Musizieren zusammen.

Ebenso elegant flockig und befreiend gelöst gelang die Wiedergabe des zweiten Brandenburgischen Konzerts von Johann Sebastian Bach.

Erstaunlich flott

Hier wählte der Domkapellmeister ein erstaunlich flottes Tempo, durch das in den hinteren Reihen der Kirche akustisch nicht jedes Detail deutlich zum Vorschein kommen konnte.

Im Ensemble, eingeschlossen der mit leuchtenden Singstimmen ausgestattete Chor, beeindruckten die weiche Geschmeidigkeit und die warme Klanglichkeit ohne Ecken und Kanten, insgesamt die abgerundet gediegen inspirierte Interpretationsweise.

Auf gutem Niveau

Der Chor, das Orchester und die Solisten bewegten sich durchweg auf gutem Niveau.

Dazu zählten neben Bachs Kantate „Das neugeborene Kindelein“ BWV 122 auch die eingestreuten Chorkompositionen von Michael Praetorius „Den die Hirten lobeten sehre“ und das weltbekannte Kirchenlied „Es ist ein Ros entsprungen“, die die vorbarocke Prachtentfaltung eindringlich erlebbar gemacht hatten.

