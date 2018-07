Dezente Ausdrucksskala

Zum fröhlichen Abschied von Kantor Christian Kabitz, der jahrelang die Musik an der Würzburger St. Johanniskirche mit großem Sachverstand, mit Stilvielfalt und künstlerischem Engagement betreut hatte, kamen in seinem Silvesterkonzert ausschließlich Werke von Johann Sebastian Bach zum Vortrag. Zahlreiche Besucher hatten sich zu einer Barockmusik am Jahresende eingefunden, um dem

...

Sie sehen 13% der insgesamt 3047 Zeichen des Artikels

Vielen Dank für Ihr Interesse! Jetzt einfach anmelden und 5 Artikel pro Monat kostenlos lesen! Registrierter Nutzer Benutzername Passwort Passwort vergessen Benutzername vergessen Neu registrieren Angemeldet bleiben Unbegrenzt lesen: Online-Abo Alle Artikel online lesen. Jetzt den 1. Monat für nur 0,99 € lesen Digital-Abo Das Online-Abo und die Digitale Zeitung. Jetzt den 1. Monat für nur 0,99 € lesen

© Fränkische Nachrichten, Montag, 04.01.2016