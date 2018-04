Anzeige

So bibliophil kam selten ein Buch von Botho Strauß daher: angenehm in der Hand liegender Leineneinband, großzügiger Satzspiegel mit edelgrauen Trennseiten zwischen den einzelnen Kapiteln, typographische Differenzierung zwischen dem abschließenden essayistischen und den vorangegangenen poetischen Abteilungen. Die bestehen aus Prosabetrachtungen, Traumbildern und Gedankensplittern; neben Naturbetrachtungen und sympathisch versponnenen romantischen Fantasien hin und wieder, aber in der Summe eher abnehmend, auch zeitphysiognomische Momentaufnahmen von Paaren und Passanten.

„Minuzien“ nennt Strauß diese Stücke: ein altmodisch edles Wort für Kleinigkeiten. Präsentiert werden sie fast ausnahmslos im Gestus der Beiläufigkeit. Nur diese Sprechweise, lässt Strauß durchblicken, sei dem eigenen „Lückenbüßerdasein“ als Dichter in dürftiger Zeit angemessen. Mitten im Leben stehen? Er habe nie gewusst, wo das sein soll; die Modi, in denen er sich seiner Existenz versichert, sind das Zögern und die Verlegenheit. Botho Strauß ist bescheidener geworden.

Überheblichkeit abgelegt

In der Vergangenheit hatte er seine Position des Einzelgängers in Bocksgesängen und anderen unzeitgemäßen Betrachtungen zuweilen mit einer gewissen Überheblichkeit vertreten. Davon ist in diesen Notaten kaum noch etwas zu spüren. Gelegentlich beklagt er den überall – leider auch in großen Teilen der Gegenwartsliteratur – herrschenden „Hybridjargon der Rationalität“, der selbst die Ungeheuerlichkeiten der „gentechnischen Bricolage“ noch kommunikativem Einverständnis unterwirft. Der französische Ethnologe Claude Lévi-Strauss nannte ein Verhalten, bei dem man mit den zur Verfügung stehenden Ressourcen Probleme löst, statt für das Problem geeignete Mittel zu entwerfen, Bricolage. Mag sein, dass es einzelnen Schriftstellern gelingt, mit ihren Mitteln die innere Struktur und den Wirkungsradius dieses Sprechens in allen Lebensbereichen noch minutiös darzustellen. Auf Dauer wird man dieses „Kurz- und Magerdeutsch“ kaum durch Nahrhafteres ersetzen können.