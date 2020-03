Dichter-Karawane zieht weiter

Wer schreibt, bleibt. So heißt es. Qualität setzt sich durch. So sagt man. In Zuspitzung darf ein kritischer Theaterfreund also auch mal laut sagen: Es gibt keine zu Unrecht vergessenen Werke. Doch stimmt das? Von der Vielzahl an Uraufführungen, die alljährlich über deutsche Bühnen wandern, bleibt Weniges in den Spielplänen hängen. Selbst wer die Begabung und das Glück hat, einen Saisonrenner geschrieben zu haben, für den sich auch andere Theater interessieren, hält sich selten länger als fünf Spielzeiten.

Schaffen es Autorinnen und Autoren zu Stückemärkten, Festivals oder Autorentheatertagen in Berlin, Hamburg, Heidelberg oder Mülheim, steigt der Marktwert.

Wen es bei diesem Wort im Zusammenhang mit hehrer Kunst gruselt, dem sei gesagt, dass der Kapitalismus trotz Subvention schon viele Jahrhunderte im Theater wohnt. Trägt Werk oder Verfasser bei einer dieser – üblicherweise in Selbstdarstellung als „eines der bedeutendsten Festivals für ...“ apostrophierten – Veranstaltungen einen Preis davon, gibt es kein Halten mehr. Chefdramaturgen, Intendanten, Kulturlobbyisten, Juroren, Verleger, Kritiker und Festivalmacher überbieten sich mit Einladungen, Interviewanfragen, Auftragsangeboten oder Kooperationsprojekten. Denn schließlich würde man die Karawane – spätestens zur nächsten Spielzeit – doch gerne im eigenen Hause begrüßen. Das bringt Ehre, Aufmerksamkeit und zufriedene Politiker – und vielleicht auch bald einen besser dotierten Posten an einem noch renommierteren Haus.

Kurze Verweildauer

Ein Autor wird gemacht. Bis die nächste Autorin durch die Theaterlandschaft gejagt wird, die angesagter ist, längst nicht mehr über Flüchtlingsschicksale, sondern über #MeToo oder schon über Transgender schreibt ... Die Bühnen, die ihn jetzt spielen, sind kleiner – und ein bisschen weiter draußen. Dann brechen die Aufführungs- und Werklisten ab.

Freilich ist es in der Kunst wie im Leben normal, dass sich ein Markt reguliert, nicht jede und jeder Schreibende den gewünschten Erfolg hat. Wer ein Stück schreiben will, soll es unbedingt tun. Aber kann man Stückeschreiben wirklich lernen? Braucht es dazu die Studiengänge „Szenisches Schreiben“? Natürlich haben sie auch erfolgreiche Absolventen.

Was machen die Übrigen? Textflächen produzieren. Diese haben als Farbe im großen bunten Theatergemälde fraglos ihren Reiz. Oft offenbaren sie aber auch das schlichte Unvermögen, szenische Stücke mit Figuren, Dialogen zu zeichnen. Geschichten werden daher meist nur noch wenig erzählt, wenn doch, dann sind sie meist schrill bis in den Unsinn überzeichnete Nabelschauen. Nicht jeder Regisseur ist ein Castorf, ein Pollesch, Petras oder Thalheimer. Und eben nicht jede Textflächenfüllerin eine Elfriede Jelinek.

Wer giert nach den Uraufführungen? Die Welt? Das Publikum? Es ist der Markt selbst, der immer Neues fordert. Nicht selten verweisen Theater die Schuld an die überregionale Kritik, die mediale Aufmerksamkeit eben nur für Uraufführungen oder große Namen übrighabe. Ein Mythos, dem nicht beizukommen ist. Von Entdeckerehrgeiz, Erfolgshunger, Prestigegewinn und Aufstiegslust spricht indes keiner. Also produzieren die Theater Uraufführung auf Uraufführung, auch solche, die die Dramaturgiestuben nie hätten verlassen dürfen. Weil es sich eben so gehört für ein Theater, das etwas auf sich hält.

Die Gier auf Neues

Theater schreiben Stipendien und Preise aus, laden zu Autorenrunden oder Werkschauen. Es sind alle da, die immer da sind. Das lokale Publikum zieht mit oder nicht, spielt aber nicht wirklich eine Rolle, denn die 99 Plätze der Werkstattbühnen sind gefüllt mit Dramaturgen, Juroren, Kollegen, Verlegern und Kritikern … Dann zieht die Karawane weiter. Ist das Werk von der Bühne, wozu es oft leider nur eine halbe Spielzeit braucht, ist Platz für Neues. Auf die Idee, ein Stück des vorvorletzten Stipendiaten, Residenzschreibers oder Hausautoren zu spielen, kommt kaum einer, selbst wenn er (oder es) brillant war.

Erst kommt die Geschwindigkeit, dann die Qualität. Immerhin hat das Theater Heidelberg einen Nachspielpreis ins Leben gerufen. Es mag keine zu Unrecht vergessenen Werke geben, zu Unrecht vergessene Autoren gibt es allerdings zuhauf. Das hier gezeichnete Bild mag ein düsteres sein. Aber das Theater liebt ja die Dunkelheit, die Abgründe, die finsteren Seiten des Lebens – die da draußen zumindest. Also dürfen wir hier auch mal schwarz sehen. Leider auch in Richtung der Dramatikerinnen und Dramatiker, die sich diesem Verfahren stellen. Offiziell heißt es übrigens „Autorenförderung“.

© Mannheimer Morgen, Montag, 09.03.2020