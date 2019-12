Dichtung und die bittere Wahrheit

Die „Fakten“ purzeln in der mittigen Bühnenmalerei übereinander und durcheinander und geben im Zimmertheater in Heidelberg die Richtung vor. Was ist Dichtung, was Wahrheit, wenn ein Essayist und ein penibler, journalistischer Faktenüberprüfer aufeinanderprallen? Spätestens seit Trump und seine Truppe den schnöden Begriff „alternative Fakten“ in die Welt gesetzt haben, um Lügen zu kaschieren,

...