Dichtung und harte Wahrheit

Werden in Mannheim gemeinsam reden: Aleida und Jan Assmann. © dpa

In der Person Jutta Allmendingers war zuletzt die erste Frau zu den Mannheimer Reden eingeladen, nun gibt es gleich ein weiteres Novum: Mit Aleida und Jan Assmann kommen erstmals zwei Gäste zu der beliebten Debattenveranstaltung ins Schauspielhaus am Nationaltheater Mannheim (NTM). Die diesjährigen Friedenspreisträger des deutschen Buchhandels werden am Sonntag, 25. November, um 11 Uhr zu einer Matinee am Goetheplatz erwartet. Der Vorverkauf beginnt morgen. Mannheims neuer Schauspielintendant Christian Holtzhauer, der die Mannheimer Reden von seinem Vorgänger Burkhard C. Kosminski übernommen hat, kündigte im Gespräch mit dieser Zeitung bereits an, das Format durchaus auch auf mehrere Personen auszuweiten.

So werden nun Aleida und Jan Assmann im gemeinsamen Gespräch der Frage nachgehen, „ob uns gelungene Erinnerungskultur dazu befähigt, aus der Vergangenheit zu lernen“, wie das NTM auf Anfrage mitteilt. Eine der Fragen: „Was entgegnen wir einer zunehmenden politischen Instrumentalisierung der jüngeren deutschen Geschichte?“

Gegenteil von Erinnerungskultur

Beide, der Ägyptologe Jan und die Kulturwissenschaftlerin Aleida Assmann, haben sich intensiv mit dem Thema Erinnern und Vergessen auseinandergesetzt. Allein ihre Buchtitel verweisen darauf. „Formen des Vergessens“ (Aleida) und „Das kulturelle Gedächtnis“ (Jan) heißen zwei Bände unter vielen, die aus der Feder des Ehepaars stammen, und freilich kommt es nicht von ungefähr, dass die Assmanns sich genau jetzt wieder intensiv mit dem Thema beschäftigen: „Die AfD und all die anderen populistischen Parteien, die es so gibt – die FPÖ, der Front National – sind das Gegenteil einer Erinnerungskultur“, sagte Jan Assmann dieser Zeitung. Für das „zweistimmige Werk, das für die zeitgenössischen Debatten und für ein friedliches Zusammenleben auf der Welt von großer Bedeutung ist“, erhält das Ehepaar nun am 14. Oktober in der Paulskirche Frankfurt den Friedenspreis des Deutschen Buchhandels (live im Fernsehen).

Die stets ausgebuchten Mannheimer Reden finden unter Schirmherrschaft von Mannheims Oberbürgermeister Peter Kurz (SPD) und in Zusammenarbeit mit dem Heidelberger Bildungs- und Gesundheitsunternehmen SRH statt. Medienpartner ist der „Mannheimer Morgen“. Unter den Gästen waren bisher auch Ministerpräsident Winfried Kretschmann (Grüne) und Ex-Bundestagspräsident Norbert Lammert (CDU).