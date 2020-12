Diddl-Nostalgie

Der harte Lockdown kommt. Millionen haben der Entscheidung der Ministerpräsidentenkonferenz am Sonntag mehr oder weniger entgegengefiebert. Häufig hatten Virologen – die trendigen Entscheidungsträger im Schatten der großen Politikerinnen und Politiker – gewarnt: „Die zweite Welle, sie wird heftig.“ Genützt haben alle Warnungen nichts, und die politischen Entscheider waren lange eher zauderhaft als fabelhaft. Streit statt Einigkeit. Lockdown light statt Lockdown hard. Und nun? Hinterher ist man ja immer schlauer. Obwohl …

Bei zahlreichen Diskussionen am Sonntagnachmittag und über den gesamten Montag ist von dieser Redewende keine Spur. Eher das Gegenteil. Hinterher ist man gar nicht schlauer, müsste es heißen. Eine Pressekonferenz jagte die nächste, eine Breaking News löste die nächste ab, was den Begriff ad absurdum führte – aber das ist eine andere Baustelle. Überblick? Wo bist du?

Und so diskutierte auch der Autor am Montagmorgen: Was ist (noch) erlaubt? Und was nicht? Was ist Länder-, was ist Bundessache? Was galt am Freitag noch, was nun nicht mehr gilt? Diverse Chatgruppen wandelten sich so zu einem großen Basar. „Ich weiß, wie viele Menschen man noch treffen darf“, kam da aus der einen Chatecke, während aus der anderen das Angebot kam, diese Kenntnis gegen die zu tauschen, ab wie viel Uhr man denn nun zu Hause sein müsse.

Da kamen nostalgische Gefühle auf: Diddl-Blöcke. Schulhof. Tauschgeschäfte. Hast du die Diddl mit der Torte und tauschst sie gegen die mit dem Flugzeug? Die Diddl, das sei an dieser Stelle noch erklärt, war eine weiße, auf Papier gedruckte Maus, die um die Jahrtausendwende auf Schulhöfen dieser Nation groß Karriere machte – auf Kosten vieler Nerven (und Finanzen!) von Eltern. So vertrieb man sich die Zeit. Und heute? Undenkbar. Diddls einst so strahlend heller Stern ist lange schon erloschen (man wird alt…) – und die Schulen sind geschlossen. Oder nicht? Notbetreuung? Fernunterricht? Ländersache? Bundessache? Verwirrung! Hilfe! Wer tauscht seine Kenntnisse gegen meine? Sebastian Koch

