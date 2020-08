Die 24 größten „Queen“-Hits am Start

„We Will Rock You“, das Blockbuster-Musical von Queen und Ben Elton, geht jetzt erst im Herbst 2021 in Deutschland auf Tour. Die weiterhin bestehenden Beschränkungen haben diese Verlegung erforderlich gemacht.

Ursprünglich hätte die Tour bereits im Herbst 2020 beginnen sollen. Nunmehr startet die Show rund um die 24 größten Queen-Hits in der spektakulären neuen Inszenierung der englischen Original-Produktion am 5. Oktober 2021.

Nach triumphalen Gastspielen weltweit beginnt für „We Will Rock You“, den Smash-Hit von Queen und Ben Elton, jetzt ein neues Erfolgskapitel. Die Songs werden natürlich in Englisch gesungen, während die Dialoge auf Deutsch geführt werden.

Im Vorverkauf erworbene Eintrittskarten behalten ihre Gültigkeit. Die verschobenen Termine in der Arena Nürnberger Versicherung in Nürnberg sollen wie folgt im nächsten Jahr stattfinden:

Donnerstag. 4. November, 20 Uhr (ursprünglich vorgesehen: Mittwoch, 30. Dezember 2020, 20 Uhr); Freitag. 5. November, 20 Uhr (Donnerstag, 31. Dezember 2020, 19 Uhr; Samstag, 6. November 2021, 15 Uhr (Samstag, 2. Januar 2021, 15 Uhr) Samstag, 6. November 2021, 20 Uhr ; (Samstag, 2. Januar 2021, 20 Uhr); Sonntag, 7. November 2021, 13 Uhr (Sonntag, 3. Januar 2021, 13 Uhr); Sonntag, 7. November 2021, 18 Uhr (Donnerstag, 31. Dezember 2020, 14 Uhr).

Mehr als 15 Millionen Fans in 17 Ländern hat „We Will Rock You“ bisher begeistert. Erstaunliche zwölf Jahre mit kaum fassbaren 4600 Shows dauerte allein die Auftrittsserie im Londoner Dominion Theater. Vier Jahre währte das Gastspiel im Kölner Musical Dome. Insgesamt sahen rund drei Millionen Besucher „We Will Rock You“ in Deutschland.

Die futuristische musikalische Komödie, die inhaltlich und optisch einen Bogen spannt, der auch an die legendären Live-Auftritte von Queen erinnert, gilt als globales Phänomen. Zwei Dutzend Klassiker wie „We are the Champions“, „Killer Queen“ und „Bohemian Rhapsody“ zelebrieren die Karriere einer der genialsten Rockbands aller Zeiten.

Der Blockbuster-Film „Bohemian Rhapsody“ hatte erneut die einzigartige Anziehungskraft von Queen demonstriert.

© Fränkische Nachrichten, Donnerstag, 20.08.2020