Die Amigos kommen mit „110 Karat“ nach Mosbach

Die Amigos legten mit ihrem Album „110 Karat“ im Sommer wieder einen großartigen Chart-Einstieg hin und platzierten sich auf dem ersten Platz der Album-Charts in Deutschland, Österreich und der Schweiz. Im Frühjahr sind die Brüder Karl-Heinz und Bernd Ulrich live zu erleben, und am Freitag, 17. Mai, werden sie um 19.30 Uhr die Lieder aus „110 Karat“ sowie ihre großen Erfolge in Mosbach in der Alten Mälzerei live präsentieren. Eintrittskarten für das Konzert gibt es in den Kundenforen der Fränkischen Nachrichten. Bild: Agentur

© Fränkische Nachrichten, Donnerstag, 17.01.2019