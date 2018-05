Die Aufklärung und die Musik

Anzeige

Rarität auf der Bühne

„Artiste étoile des Festivals ist in diesem Jahr ein Ensemble: das Schumann Quartett. Karl Amadeus Hartmanns Kammerkonzert für Klarinette, Streichquartett und Streichorchester, eine Rarität auf der Konzertbühne, vereint die vier jungen frischgekürten Träger des Preises der Deutschen Schallplattenkritik mit einem Orchester. Beide Abende sind bereits ausverkauft.

Am ersten Mozartfest-Wochenende steht neben dem Mozarttag in der Innenstadt ein weiteres gewichtiges Debüt auf dem Programm: Marc Minkowski und seine „Musiciens du Louvre“ sind mit zwei Konzerten erstmals in Würzburg zu hören. Der renommierte Dirigent gastiert mit seinem Originalklangensemble am 27. Mai mit Mozarts Hornkonzert (Solist Johannes Hinterholzer) und am Montag, 28. Mai (jeweils 20 Uhr) mit einer konzertanten Aufführung von Mozarts Oper „Così fan tutte“. Der Kaisersaal der Residenz gibt dazu prachtvolle Kulisse.

