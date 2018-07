Die Ausgrabung einer Salieri-Oper

Anzeige

Im Gegensatz zum Vater Leopold, der im November 1785 in einem Brief an seine Tochter Nannerl das Werk, das im folgenden Karneval in München aufgeführt werden sollte, eine „dumme welsche Kindery“ nannte, „die mir Wehe thut, weil sie in der That, was die Musik betrifft, voll der ausgepeitschtesten gemeinsten Gedanken, altvätterisch, gezwungen und sehr Leer an Harmonie ist, die einzig Finale sind noch erträglich“, war der Sohn Wolfgang Amadeus Mozart wohl anderer Meinung.

Denn schon zwei Jahre zuvor hatte er sechs Variationen für Klavier G-Dur KV 180 über das Duett „Mio caro Adone“ aus dem zweiten Akt der Commedia per musica „La Fiera di Venezia“ von Antonio Salieri geschrieben, die 1772 im Wiener Burgtheater uraufgeführt und noch im selben Jahr im Mannheimer Hoftheater gezeigt worden war.

Rund 50 Jahre lang wurde die Oper des 1825 gestorbenen Komponisten in ganz Europa gespielt – danach lassen sich keine Aufführungen mehr nachweisen. Jetzt wurde sie im Rahmen der SWR Schwetzinger Festspiele ausgegraben und im Rokokotheater aufgeführt – allerdings nur halbszenisch. Gemäß dem Titel des Salieri-Divertimento-teatrale „Prima la musica, poi le parole“, wonach erst die Musik, danach der Text kommen, war das für den Erfolg der, einschließlich einer Pause, rund dreistündigen Aufführung aber nicht entscheidend.