Der Film und das Fernsehen seien schneller als das Theater beim Thematisieren von aktuellen Themen, wird allgemein behauptet. Und im Prinzip stimmt das auch. Die Ausnahme von der Regel ist jetzt in Stuttgart zu sehen.

Im Theater der Altstadt wurde eine Auftragsarbeit uraufgeführt, die sich mit einem Flüchtlingsschicksal beschäftigt. „Allein unter Schwaben oder: Bloß net in onserem Hinterhof“, heißt das Theaterstück. Dabei verrät der zweite Teil des Titels schon den Ort der Handlung – dazu wird teilweise auch „schwäbisch g’schwätzt“. Die Autorin ist Elisabeth Kabatek, aufgewachsen in Gerlingen bei Stuttgart, die in Heidelberg, Salamanca und Granada Englisch, Spanisch und Politikwissenschaft studierte, in Portsmouth, Paris, Frankfurt und Barcelona lebte und seit 20 Jahren in Stuttgart wohnt. Bekannt wurde sie vor allem mit schwäbischen Romanen.

Im Mittelpunkt ihres Theaterstücks stehen zwei junge Menschen, der als unbegleiteter, minderjähriger Flüchtling von Gambia nach Stuttgart gekommene Malik und die dort lebende Sara, die sich auf das Abitur vorbereitet. Weil Malik vor einer schwierigen Deutschprüfung steht und in seiner Unterkunft keine Ruhe hat, schlägt Sara ihren Eltern vor, dass er nachmittags ins Haus kommen kann, um da zu lernen. Die Eltern willigen ein und alles geht gut, bis sich Malik und Sara ineinander verlieben. Da kommt dann bei aller Toleranz doch der Untertitel zum Tragen: „Bloß net in onserem Hinterhof“ – dazu noch ein Schwarzer!

„Allein unter Schwaben“, das heißt dann auch, dass es da noch Saras Großtante Gertrud und deren Freundin Bärbel gibt, die es sich zum Ziel gesetzt haben, Malik möglichst schnell auf ihre Art zu integrieren. Es kommt heraus, dass sich Malik zwei Jahre jünger gemacht hat als er wirklich ist. Man erfährt, dass sein bester Freund auf der Flucht mit einem Boot verdurstet und umgekommen ist und, dass Malik Geld, das für einen anderen Zweck bestimmt war, nach Afrika überwiesen hat, wohin er zuletzt auch wieder zurückkehrt.

Elisabeth Kabetek greift in ihrem ersten abendfüllenden Theaterstück das durchaus aktuelle Thema eines Flüchtlingsschicksals auf, das sie in überwiegend realistischer, zuweilen etwas schablonenhafter Art bearbeitet. Mit den zwei Schwäbinnen, die das Geschehen aus ihrer Perspektive kommentieren, sorgt sie, bei aller ernsten Problematik das Geschehens, für den unterhaltsamen, volkstümlichen, fast kabarettistischen Teil ihres manchmal anrührenden Dramas in alltäglicher Sprache.

Stefanie Friedrich in zerrissenen Jeans ist als Sara einerseits ein gutmütiges, andererseits auch aufmüpfiges junges Mädchen, das es versteht, seinen Willen durchzusetzen, das dann aber auch enttäuscht ist, wenn sie getäuscht wird. Eine geradezu authentische Idealbesetzung ist der aus Kenia stammende, dunkelhäutige Erick Marigu, dem man glaubt, was er als Malik sagt und tut. Saras Eltern Beate und Wolfgang spielen Tina Rottensteiner und Dirk Emmert, der seinen „Mannemer“ Dialekt pflegt. Die zwei Schwäbinnen vom Dienst geben Susanne Heydenreich als Großtante Gertrud und Monika Hirschle als deren Freundin Bärbel. Dieter Schnabel

© Fränkische Nachrichten, Freitag, 19.10.2018