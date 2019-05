Die bitteren Konsequenzen ehrlichen Widerstands

20 Jahre ist es her, dass Pedro Almodóvar erstmals in den Wettbewerb von Cannes eingeladen wurde. Mit „Leid und Herrlichkeit“ ist er zum sechsten Mal vertreten. In all den Jahren an der Croisette gewann er Regie- und Drehbuchpreise, nie aber die Goldene Palme. Ob sich das ändert, wird sich am Samstag zeigen. Zur Halbzeit des Festivals befindet er sich nun zumindest in der Pole Position. Im Zentrum seines neuen Films steht der Filmemacher Salvador Mello (Antonio Banderas), der sich von der Arbeit an der Kamera verabschiedet und in seine mit Kunst vollgestopfte Wohnung zurückgezogen hat, wo er vor allem damit beschäftigt ist, seine chronischen Schmerzen in den Griff zu bekommen. Doch dann bringen Begegnungen mit alten Wegbegleitern (und Drogen) ihn dazu, sich mit seiner Vergangenheit (Penélope Cruz in Rückblenden als seine Mutter) auseinanderzusetzen. Es ist Almodóvars bester Film seit weit über zehn Jahren.

Starke Regieleistungen gab es übers Wochenende mehr. Der Chinese Diao Yinan etwa inszeniert „Nan Fang Che Zhan De Ju Hui (The Wild Goose Lake)“ als astreinen Gangsterthriller. Jessica Hausner überzeugte mit „Little Joe“, und Terrence Malick begibt sich mit „Ein verborgenes Leben“ nach Österreich. Seiner Vorliebe für überwältigende Naturpanoramen ist der Amerikaner auch mit der Geschichte des österreichischen Bauern Franz Hofstätter (stark: August Diehl) treu geblieben, der sich nach der Machtübernahme der Nationalsozialisten aus Glaubensüberzeugung dem Einzug zum Militär verweigerte. Doch nach seinen zuletzt eher wenig überzeugenden Arbeiten, die meist ins Prätentiös-Assoziative abdrifteten, wendet er diesmal die unverkennbar lyrische Handschrift auf eine klassische Erzählung an, die von den bitteren Konsequenzen einer unerschütterlichen Aufrichtigkeit handelt. Mit 173 Minuten ein wenig zu lang ist der Film, in dem Bruno Ganz eine seiner letzten Rollen spielt.

Insgesamt ist das für den Palmen-Gewinner von 2011 ähnlich wie für Almodóvar eine schöne Rückkehr zu alter Form in einem bislang überzeugenden Wettbewerbs-Jahrgang.

