Die Bühne als Privileg

Verzicht auf Komfort

Das erste Privileg, das dem Besucher genommen wird, ist der Komfort, denn nicht im Theatersessel darf er sich zurücklehnen, sondern er muss auf einer der zwei Routen zwischen Trinitatiskirche, Theaterhaus G7 und Zeitraumexit zu den einzelnen Stationen laufen. Banal, aber wirkungsvoll.

Das verdeutlicht im „Theaterparcours 1“ auch Lea Aderjans und Karoline Vogts Performance „Nur mein Leben“ eindrücklich. Unter harmonischem Summen des Vesperkirchenchors Mannheim erzählt Schauspielerin Elena Nyfferle mit frohlockendem Schimmer in den Augen und mit tiefer Stimme, die das Stigma des Lebens trägt, von der Dialektik des tätigen Seins: „Wer nach Geld strebt, ist gefangen in gesellschaftlichen Zwängen, und wer das nicht sein möchte, ist arm. Aber was braucht man schon zum Leben, fragt sie. „Das ist mein Privileg: die Zeit!“, antwortet sie und entschleunigt sich aus dem Leben. Der Vesperkirchencor lobsingt „Der Himmel geht über allen auf!“

Die audiovisuellen Inszenierung „You drive me crazy“ dreht sich um das Statussymbol Auto. Weniger um das Protzen geht es da, als um mit dem Auto verbundene persönliche Erinnerungen. Denn nicht wegzudenken ist es aus dem Leben. Doch wo beginnt das Privilegiert-Sein? Ist der Besitz eines Autos nicht bereits ein Privileg? Fragen, die bei den Performances herrlich mitschwingen und auf eine Antwort warten. Die politischen Performances wollen nicht Großes beantworten, sondern die Zwischentöne aufgreifen.

Verstörende Szenen

Auch im zweiten Parcours zeigt sich diese Subtilität abseits von Hautfarbe, Wohlstand und Teilhabe. Da geht es um Vergnügungssucht und um die Glitzerwelt in der Tanzperformance „Circo“, die einer Game-Show gleicht. Das Publikum stimmt über den Verlauf der Show ab und der Moderator, gespielt von Oliver Jaksch, grinst feist und tätschelt die Hinterteile der Tänzerinnen. Doch niemand rührt sich, denn die Show muss weitergehen. Verstörende Bilder sind es, die das Publikum im Übergang zur nächsten Station durch kollektive Atemübungen abschütteln darf. Dort trifft es auf die Iranerin Azade Shahmiri, die das Vorhaben dieses Festivals an sich thematisiert. Denn ist es nicht ein Privileg, etwas darbieten zu dürfen? Ist das nicht mit großer Macht verbunden? Mit dem Publikum kommuniziert sie nur über einen Projektor. Im geschickten Spiel mit Personalpronomina macht sie sich mit dem Publikum gemein, um sich dann wieder abzugrenzen.

Im Publikum steht ein Mädchen, das ein T-Shirt mit der Aufschrift „Ich hasse weiße Menschen“ trägt. Ist das ein Privileg oder kann das weg? Fragen über Fragen, die so weitreichend durch das Festival fliegen, und für die das Publikum immer herzlich applaudiert.

© Mannheimer Morgen, Samstag, 30.06.2018