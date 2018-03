Die Bühne war Lys Assias Leben

Anzeige

Mit fast 90 wollte es die einstige Schlagerdiva Lys Assia noch einmal wissen: Die Schweizerin, die den ersten Eurovision Song Contest 1956 gewonnen hatte, bewarb sich vor ein paar Jahren wieder um die Teilnahme, unter anderem mit einer Rapper-Boy-Group, deren Mitglieder ihre Urenkel hätten sein können.

Mit Sprüchen wie „Hello, how is the flow?“ – etwa: na, was läuft so? – gab sie im gemeinsamen Musikvideo die coole Oma. „Nicht alle unsere Träume werden wahr“, sang sie mit den fünf afrikanischstämmigen Jungs der Gruppe New Jack aus Bern – und scheiterte bei der Vorauswahl. „Mir genügt es schon, wieder ein wenig dabei zu sein und Eurovisions-Luft zu spüren, das ist wunderschön“, sagte sie damals. Am Samstag starb sie in Zürich im Alter von 94 Jahren.

„Lys hat sich bis zuletzt wie ein Weltstar gegeben“, sagte tieftraurig ihr langjähriger Weggefährte, Jean Eichenberger, der Deutschen Presse-Agentur. Er habe vergangene Woche noch mit Assia telefoniert und ihren Dackel Cindy in Obhut genommen. „Ich fühle, dass ich gehen muss“, habe sie zuletzt öfter gesagt.