Die Chronik der Kunsthalle

Anzeige

1907

Mannheim feiert sein Stadtjubiläum. Zum 300. Geburtstag wird die „Internationale Kunst- und Große Gartenbauausstellung“ am neu erbauten Friedrichsplatz eröffnet. Die prosperierende Industriestadt baut dafür ein Ausstellungsgebäude. Knapp 900 Gemälde und Plastiken zeitgenössischer Künstler werden hier als Leihgaben in kompletten Raumausstattungen gezeigt. Zur Finanzierung trägt maßgeblich eine Stiftung des jüdischen Kaufleute-Ehepaars Julius (1841-1893) und Henriette (1847-1901) Aberle bei. Den Auftrag zum Bau erhält der Karlsruher Professor Hermann Billing (1867-1946), ein bekannter Jugendstil-Architekt. Der Eingang liegt aber an der Moltkestraße. Zum Friedrichsplatz hin ist nämlich ein weiterer, größerer Bau geplant.

1909