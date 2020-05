Die Crux der Corona-Eltern

Liebes Corona-Tagebuch,

liebe Leserinnen und Leser,

heute habe ich mir fest vorgenommen, mich unbeliebt zu machen. Naja, das stimmt so nicht, aber ich habe vor, über etwas zu schreiben, von dem ich weiß, dass es viele ärgern könnte. Ich tue es trotzdem.

Es geht um das Thema Kindererziehung. Es wurde schon so viel über die Belastungen aufgrund der geschlossenen Schulen gesagt. Jeder Frau, jedem Mann, die das derzeit meistern, ist zu danken, denn Kinder sind unsere Zukunft. Gleichzeitig sind die überforderten Eltern derzeit so laut, dass ich eine Frage wagen möchte: Ist die Erziehungskultur, die derzeit Konsens ist, wirklich der beste Weg für alle? Sind die Ansprüche an Eltern vielleicht völlig übertrieben und der Lockdown macht auch dieses Problem sichtbar?

Ich habe irgendwo einmal gelesen, früher hätten Mütter, die Hausfrauen waren, durchschnittlich genauso viel mit ihrem Kind geredet wie heute eine Berufstätige. Aus diesen Kindern wurde ja auch etwas. Viele Eltern optimieren sich heute zu den bestmöglichen Eltern, der Ratgeber stets auf dem Nachttisch. Sie optimieren ihre Kinder zu bestmöglichen Kindern, die am Ende vielleicht aber doch mit der Welt, wie sie wirklich ist, nicht zurechtkommen. Steigert die Empathie, die eine bestimmte soziale Klasse den Bedürfnissen ihrer Kinder heute entgegenbringt, wirklich die Empathie dieser Kinder - oder fordern diese später von ihrer Umwelt ständig Verständnis für sich selbst ein? Eigene Lebenshärten machen empathisch, vor diesen werden viele Kinder heute geschützt.

Viele gebildete Eltern beschweren sich über die Arbeitsblätter und die Arbeitsweise der Lehrer. Ist es wirklich so, dass Lehrer in Deutschland keine altersgerechten Arbeitsblättern liefern können? Oder liegt es an den Leistungserwartungen vieler Eltern, wenn sie die Schulaufgaben jetzt ständig mitmachen? Warum sollte ein Siebtklässler und aufwärts nicht eigenständig arbeiten können? Ich habe als Arbeiterkind zuhause gar keine Hilfe erhalten. Das muss natürlich auch nicht sein. Doch wie viel Stress machen sich die Eltern derzeit selbst, weil sie perfekte Eltern sein wollen und ihre Kinder perfekt durch diese (Schul-)Zeit lotsen wollen? Vielleicht muten sie sich und ihren Kindern zu viel zu. Und andererseits den Kindern zu wenig. Bleiben Sie gesund!

Jagoda Marinic

