Die dunklen Seiten der Globalisierung

Mit den Pfunden des Theaterstücks „Der Goldene Drache“ von Erfolgsautor Roland Schimmelpfennig lässt sich gut wuchern. Diesen Eindruck vermittelte die gleichnamige Oper, die jetzt am Mainfranken Theater Würzburg in einer Inszenierung von Aldona Farrugia Premiere feierte.

Das 2010 zum „Theaterstück des Jahres“ gekürte Sozialdrama mit 48 ironisch-grotesk verpackten Schnipseln über die Weltreise eines faulen Zahns hat der ungarische Komponist Peter Eötvös auf 21 vertonte Szenen verdichtet.

Rasantes Tempo

Dieses von ihm selbst als „Theaterstück mit Musik“ bezeichnete und 2014 in Frankfurt uraufgeführte Werk greift musikalisch und choreografisch in rasantem Tempo das Schicksal eines Einwanderers ohne Papiere, den Menschenhandel, Folter, Prostitution und die Verlorenheit der Großstädter auf und leuchtet geschickt mit unterschwelliger Empörung die dunklen Seiten der globalisierten Welt aus.

Weit entfernt vom Versprechen des goldenen Drachens, dem Symbol des chinesischen Kaiserhauses, das Glück, Friedfertigkeit und ein langes Leben verheißt.

Silke Evers (Sopran), Barbara Schöller (Mezzo), Roberto Ortiz (1.Tenor), Mathew Habib (2. Tenor) und Hinrich Horn (Bariton) schlüpfen als Sängerdarsteller in raschem Wechsel in die Kostüme von 25 Figuren rund um ein Thai-China-Vietnam-Restaurant, das in Gestalt eines leuchtend-weißen Kubus zum Dreh- und Angelpunkt des an sich simplen Plots wird: Ein junger Chinese ohne Aufenthaltserlaubnis krümmt sich mitten im hektischen Imbiss-Geklapper der fünf karnevalistisch-asiatisch drapierten Köche mit heftigen Zahnschmerzen, denen schließlich mit einer Rohrzange brachial zu Leibe gerückt wird.

Der blutige Karies-Zahn landet in einer Thai-Suppe und kurz darauf im Mund einer Stewardess, die ihn später ins Wasser wirft. Im Fluss landet auch der in einen Teppich eingewickelte kleine Chinese, der an den Folgen des Eingriffs verblutet ist. Vergnüglich – um nicht zu sagen: genussvoll – wird an der dünnen Firnis der Zivilisation gekratzt, um die Abgründe menschlichen Miteinanders zutage treten zu lassen.

So wird die Geschichte der Ameise und Grille von La Fontaine weitererzählt, indem die den Sommer über den lieben langen Tag lang sorglos zirpende Grille im Winter Hunger leidet und von der Ameise, die emsig Vorräte für den Winter angelegt hat, zu kostenloser Arbeit und Prostitution gezwungen wird.

Die Rolle der perfiden Ausbeuterin gestaltet Barbara Schöller mit nachdrücklicher Konsequenz. Die alle Aufmerksamkeit fordernde skurrile Handlung und Musik lässt für Betroffenheit und Anteilnahme am Schicksal der gequälten Grille, die Roberto Ortis mit immenser Leidensfähigkeit verkörpert, wenig Zeit. Eingewebt werden Randfiguren wie ein alter Mann mit unerfüllbaren Wünschen, ein jüngerer Mann wird von seiner Angetrauten verlassen, während eine andere Frau zum Entsetzen ihres Partners schwanger wird.

Eng getaktet wechseln die Darsteller ihr Geschlecht, ihr Alter oder die kulturelle Herkunft; zu rasch, um echte Betroffenheit und ein wenig Empathie aufkeimen zu lassen. Umso dankbarer wird der Monolog in der vorletzten Szene aufgenommen, als der kleine Chinese seine tragische Heimreise antritt.

Rhythmisch exakt

Nachdrücklich in Szene setzt sich die Komparserie als Tross emsiger Nahrungsträger und beeindruckt in Alltagskleidung mit ihren das Bühnenbild bereichernden Einsätzen, die rhythmisch exakt und synchron zur Musik ablaufen.

Im halbhohen Orchestergraben kommentiert Dirigent Gábor Hontvári mit seinem kleinen Orchester vor allem mit den Bläsern- und Schlagzeugern expressiv mal mit qualvoll-durchdringenden (Zahnschmerz), auch mit fernöstlichen Klängen, wogenden, leiernden, brummenden oder surrenden Lautmalereien das Bühnengeschehen und gibt den Rhythmus beim Rollenspiel der Gesangssolisten vor.

Eher unschlüssig-ratlos zeigt sich zunächst das Premierenpublikum, um dann doch allen Mitwirkenden und dem anwesenden Komponisten mit respektvollem Beifall für eine engagierte und ausgefeilte Aufführung zu danken.

