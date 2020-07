Liebes Corona-Tagebuch,

Einsamkeit. Was hat mir die Corona-Zeit über Einsamkeit gezeigt? Einsamkeit ist eine der größten Herausforderungen unserer Zeit. Großbritannien hat sich 2018 entschieden, ein Ministerium für Einsamkeit zu gründen, da neun Millionen Briten als einsam galten. Schon damals wollte man Strategien suchen, die Menschen aus der Isolation zu holen. Durch Corona dürfte sich diese Aufgabe vergrößert haben.

Ein alter Mann steht auf seinem Balkon, gegenüber ist ein Pflegeheim, in dem seine Frau untergebracht ist. Sie sitzt im Rollstuhl vor dem Heim, die Haare und das Lächeln wirken kokett, sie winkt wie ein Mädchen, übermütig. In den USA geht das Video eines alten Paares viral, das sich nach Wochen wiedersieht. Jahrzehntelang haben sie jeden Tag miteinander verbracht, die Trennung kam unerwartet, auch hier eine unfassbare Zärtlichkeit im Wiedersehen. Zärtlichkeit, die auch das Bedürfnis älterer Menschen nach Nähe wieder ins Gedächtnis ruft.

Unsere Gesellschaft gib sich zwar Mühe, ältere Menschen zentraler und in Mehrgenerationenprojekten unterzubringen, doch gleichzeitig wissen wir wenig über das Innenleben von Älteren. Ich erinnere mich an einen britischen Film, in dem sich die Großmutter noch einmal in ihre Jugendliebe verliebt und das jetzt, am Ende ihres Lebens, ausleben möchte. Eine Komödie.

Auch Andreas Dresens „Wolke 9“ handelt von einer späten Liebe, spätem Fremdgehen, spätem Begehren. Eine Amerikanerin sagte zu mir, sie hätte den Film nicht ertragen, weil Deutsche solche Geschichten immer nur als Drama erzählen könnten, der betrogene Gatte habe sich im Film sogar umbringen müssen, sagte sie damals empört, statt filmisch das Leben, auch im hohen Alter, einfach zu feiern, selbst wenn es wehtut.

Ich lerne durch Corona und die Bilder der einsamen alten Menschen, die ihre Partner vermissen, etwas über die Nähe, die über diese Jahre entsteht. Über Liebe, die Zärtlichkeit vor alles stellen kann, auch nach Jahrzehnten. Es scheint mir einer der größten Fehler des Lockdowns gewesen zu sein, nicht ausreichend an die Einsamkeit der alten Menschen zu denken, an das Bedürfnis nach Nähe, das vielleicht noch stärker ist als in den jüngeren Menschen, die sich noch davon ablenken können, wie kurz so ein Leben sein kann. Bleiben Sie gesund!

Jagoda Marinic

